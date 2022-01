Magnifique ! Voici à quoi ressemble le luxueux manoir de Thalía à l’intérieur

Thalía : Voici à quoi ressemble son luxueux manoir à l’intérieur. Magnifique !

La vérité est que le célèbre chanteuse et l’actrice mexicaine Thalía mène une vie de luxe, comme en témoignent les images diffusées à la lumière de son manoir situé à Miami, que tout le monde aimerait sans aucun doute avoir.

Comme vous pouvez le voir, Thalía a réalisé une carrière réussie dans le monde de Afficher, et c’est que sa carrière a commencé très jeune et elle a toujours montré qu’elle avait un talent qu’il était impossible d’ignorer.

Cependant, son moment de notoriété est venu avec la trilogie Las Marías, qui a été publiée de 1992 à 1996.

Et comme vous vous en souvenez peut-être, cette liste comprend les feuilletons « María la del barrio », « María Mercedes » et « Marimar ».

Depuis lors, la renommée de l’actrice est devenue internationale et avec son talent, son charisme et sa beauté, elle a réussi à gagner l’amour et le respect de milliers de fans dans différentes parties du monde.

En tant qu’actrice, la Mexicaine était également tournée vers la musique et ce métier est celui qu’elle exerce actuellement, et avec lequel elle a également obtenu de grands succès.

Sans aucun doute, c’est une interprète et chanteuse très surprenante qui a des millions de personnes plus qu’amoureuses.

Ainsi, avec une carrière très réussie en tant que chanteuse et actrice, Thalía a réussi à obtenir une grande fortune.

Cependant, cet argent a été augmenté lorsqu’elle a épousé Tommy Motola, le grand amour de sa vie.

Pour cette raison, le couple possède des propriétés différentes et l’une plus luxueuse que l’autre, mais le manoir qu’ils possèdent à Miami est l’un de leurs préférés.

A noter que le couple a décidé de l’y exhorter à passer la quarantaine en raison du confort qu’offre cet endroit incroyable.

A travers ses réseaux sociaux, la chanteuse a partagé plusieurs photos de cette maison luxueuse et surprenante.

Sans aucun doute, l’un des endroits préférés des célébrités pour passer leur temps libre est la piscine.

En plus d’en avoir un gigantesque, le jardin a également une belle vue qui génère tranquillité et bien-être.

La décoration et les idées que l’on peut voir dans le manoir situé à Miami, sont nées d’un travail d’équipe entre l’interprète et Tommy Mottola.

Ce manoir est relié par d’immenses couloirs, qui sont chargés de relier les chambres et les salles de bains principales.

Les murs sont peints dans des couleurs claires, destinées à générer plus de lumière et à agrandir les environnements, qui s’accompagnent de grandes fenêtres.

En revanche, le dressing de Thalía est très extravagant et sophistiqué, car cet endroit dispose de fauteuils, de miroirs et de différents meubles pour ranger chaussures, vêtements et aussi bijoux.

Enfin, l’actrice a également partagé des images de son studio d’enregistrement sur son compte Instagram.

Lorsqu’elle est inspirée, la Mexicaine se referme sur ledit studio et compose ses thèmes musicaux à succès.