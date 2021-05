MagniX signe un accord pour moderniser les hydravions avec des moteurs électriques pour les vols Blade autour de New York et des Hamptons

Roei Ganzarski, PDG de MagniX. (Photo . / Alan Boyle)

MagniX, basé à Everett, dans l’État de Washington, fournira des moteurs d’avion électriques pour propulser les hydravions Cessna entre Nantucket, les Hamptons et le centre-ville de New York, dans le cadre d’un accord annoncé jeudi.

Les moteurs zéro émission seront installés sur des hydravions Cessna Caravan à neuf passagers exploités sous la marque Blade. Si tout se passe comme prévu, MagniX commencera à livrer des moteurs pour les Cessna en 2023. Le nombre total d’avions à convertir sera déterminé ultérieurement.

Blade se présente comme une «plateforme de mobilité aérienne urbaine propulsée par la technologie». Les passagers réservent leurs vols sur une application dédiée, sont pris en charge à leur porte par un chauffeur et conduits à l’une des bases d’hélicoptères ou d’hydravions de Blade dans la région du Grand New York.

Ses vols en hydravion vers les Hamptons – communautés de villégiature à l’extrémité est de Long Island – sont particulièrement populaires, car ils permettent aux voyageurs d’éviter les embouteillages du week-end sur l’autoroute de Long Island menant à New York, ainsi que le (pré -pandemic) sur la route ferroviaire de Long Island.

Ces vols seront alimentés par batterie, utilisant des moteurs MagniX, dans le cadre de l’accord.

Les vols en hydravion de Blade sont opérés par Lima NY Co., qui fournit des services aériens charters le long de la côte Est à partir d’une base à New Haven, Connecticut. Lima modernisera les moteurs électriques dans ses avions et détiendra les droits régionaux pour effectuer ce travail. à l’avenir.

Il s’agit du troisième accord que MagniX a annoncé avec les compagnies aériennes d’hydravions. Harbour Air, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, a été le premier client annoncé et partenaire d’un vol de démonstration en 2019. MagniX a par la suite annoncé un accord avec les hydravions australiens de Sydney.

Mais amener des avions à propulsion électrique à New York aidera à démontrer leur valeur sur l’une des plus grandes scènes du monde, a déclaré Roei Ganzarski, PDG de MagniX. «Le partenariat avec Blade et Lima pour amener l’aviation électrique dans l’une des plus grandes villes et régions très peuplées des États-Unis est une preuve incroyable», a-t-il déclaré dans un communiqué.

En plus d’être zéro émission, les avions à propulsion électrique seront plus silencieux et moins chers à exploiter que leurs concurrents au carbone, a-t-il déclaré.

De retour à Puget Sound, MagniX a livré les premiers moteurs électriques pour l’avion tout électrique Alice au début du mois. L’Alice est en cours d’assemblage par la société sœur de magniX, Eviation, dans son usine d’Arlington, au nord d’Everett.

La livraison de ces moteurs est une étape importante pour le programme Alice, ont déclaré les entreprises, et elle ouvre la porte à un premier vol à court terme de l’Alice, qui est conçu pour transporter neuf passagers sur près de 500 miles.

«Après de nombreux vols et tests réussis… nous sommes convaincus que le système nous propulsera vers le marché d’Alice», a déclaré le PDG d’Eviation, Omer Bar-Yohay.