Magnum Real Estate accepte Bitcoin pour l’achat d’une propriété à New York

La grande société immobilière vend trois magasins pour 29 millions de dollars américains et ils peuvent être achetés avec Bitcoin.

Magnum Real Estate Group, une société immobilière américaine de premier plan, vendra trois emplacements au rez-de-chaussée évalués à 29 millions de dollars dans le cadre d’un projet résidentiel de luxe à Manhattan, ce qui en fera le plus récent immeuble commercial de la ville de New York. selon des médias tels que South China Morning Post et Finbold.

Plus de 9 000 pieds carrés (836 mètres carrés) d’espace commercial sont disponibles au 385 First Avenue, communément appelé CODA. Les entreprises M&T Bank, Mighty Pita et ProHEALTH Urgent Care utilisent actuellement la propriété.

Selon le promoteur, les acheteurs pourraient percevoir des revenus sans trop de difficultés car les unités sont entièrement construites et génèrent actuellement de l’argent.

Ben Shaoul, Managing Partner de Magnum, la société immobilière basée à New York avec un portefeuille de 4 milliards de dollars, a déclaré :

“Nous sommes des pionniers dans les transactions bitcoin et nous voyons une voie où beaucoup plus de transactions peuvent être effectuées à l’aide de la blockchain.”

Shaoul a ajouté que les acheteurs pourraient effectuer des ventes futures des installations de vente au détail dans la monnaie numérique en fonction du choix de l’acheteur. La société a également vendu d’autres appartements en plus des espaces commerciaux, et certains ont été payés en crypto-monnaie.

En fait, depuis 2017, Shaoul avait commenté qu’il était intéressé par les investisseurs Bitcoin qui voulaient acheter des propriétés en payant avec la crypto-monnaie. Cette année-là, il dit :

Nous avons été contactés par un acheteur qui collectionne des bitcoins depuis de nombreuses années et qui souhaitait l’utiliser pour acheter des propriétés.

Il a également parlé de deux ou trois autres clients qui l’ont approché pour acheter des condos de luxe avec la crypto-monnaie. Les prix de ces propriétés varient de 700 000 à 1,5 million de dollars américains.

