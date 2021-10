groupe de rock britannique MAGNUM sortira son nouvel album studio, « Le monstre rugit », le 14 janvier 2022 via SPV/Marteau à vapeur. Quelques singles précéderont l’effort complet : « Je ne te laisserai pas tomber », une chanson midtempo mélodique typiquement profonde avec un refrain mémorable avec un accompagnement de cordes élégant pour plus de lustre, arrivera le 12 novembre, suivi cinq semaines plus tard, le 17 décembre, d’un deuxième morceau de pré-sortie, « Pas de tremplin », incluant également une vidéo avec paroles.

« Le monstre rugit » comprend douze nouvelles chansons au total du guitariste Tony Clarkin, chanteur Bob Catley et leurs compagnons d’armes Rick Benton (claviers), Dennis Ward (basse) et Lee Morris (batterie), avec quelques petites surprises. En plus du disque régulier, MAGNUM sortira un coffret limité avec trois morceaux bonus supplémentaires, dont une nouvelle version de « Les jours sans confiance », l’ouverture du classique de l’album de 1988 « Ailes du ciel », une nouvelle version remasterisée de « Bonbons pour ma douce », le tout premier single de leur carrière de 1975, et un morceau inédit de la même époque. Et à partir de mars 2022, le groupe reviendra enfin en Europe pour une grande tournée.

Liste des pistes :

01. Le monstre rugit (3:57)



02. Rappelles toi (5:05)



03. Tout ce en quoi vous croyez (5:01)



04. Je ne te laisserai pas tomber (3:57)



05. Le présent pas le passé (5:27)



06. Pas de tremplin (3:57)



07. Ce mot de liberté (4:52)



08. Ton sang est violence (6:44)



09. Marcher les heures silencieuses (4:51)



dix. Le jour après la nuit d’avant (4:23)



11. Venez Saints Hommes (5:01)



12. Vous ne pouvez pas vous acheter le paradis (5:00)

