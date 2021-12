Magnus Carlsen laisse entendre qu’il ne défendra plus son titre, sauf contre Alireza Firouzja, numéro 2 du classement

14/12/2021 à 17:16 CET

norvégien Magnus Carlsen, qui vient de remporter pour la quatrième fois son titre mondial en battant le Russe Ian Nepomniachtchi (7,5 à 3,5), a laissé entendre que cette réunion de Dubaï pourrait avoir été la dernier pour lui, A moins que son prochain challenger ne soit l’Iranien Alireza Firouzja, le seul rival qui le motive pour une nouvelle défense de la couronne.

Les commentaires de Carlsen ont été révélés dans le « podcast Loperekka » pour son sponsor Unibet et dans une conversation avec son ami Magnus Barstad publié par le journal norvégien VG.

« Pour ceux qui s’attendent à ce que je joue la prochaine Coupe du monde, les chances d’être déçu sont très élevées », comentó Carlsen, que obtuvo el título en 2013 frente al indio Viswanathan Anand, y lo ha defendido con éxito cuatro veces: contra el propio Anand en 2014, contra el ruso Sergey Karjakin en 2016, frente al estadounidense Fabiano Caruana en 2018 y contra Nepomniachtchi ce mois.

A 31 ans, Carlsen révèle que sa motivation à disputer un sixième « match » pour le titre se réduit à disputer la couronne face à Firouzja, qui à 18 ans s’est hissé à la 2e place du classement mondial, derrière Carlsen lui-même. « Il est important de dire que je veux continuer à jouer aux échecs car cela me procure une grande satisfaction. Même au milieu de cette réunion à Dubaï, j’avais hâte de participer au World Rapids and Lightning ce Noël. Mais le Monde (les échecs classiques) n’a pas été si agréable « il a avoué.

Firouzja est devenu cette année le plus jeune joueur de l’histoire à franchir la barre des 2 800 points Elo (2 804, contre 2 865 pour le Norvégien), battant, à 18 ans et 5 mois, le record de précocité détenu par le Carlsen lui-même à 18 ans et 11 mois. . « Ce qui s’est passé au Grand Tournoi Suisse de Riga, où Firouzja a gagné et s’est qualifié pour le Tournoi des Candidats, rend la possibilité que je l’affronte pour le titre réaliste. C’est quelque chose qui me motiverait, car cela m’a déjà motivé pour cette Coupe du monde », a déclaré le champion.

Carlsen vise désormais un nouveau défi : franchir la barre des 2 900 points Elo, ce que personne n’a jamais pu atteindre (son record est de 2 882). « Si quelqu’un d’autre que Firouzja remporte le Tournoi des Candidats -dit-il-, Il est peu probable que je participe à la prochaine Coupe du monde, mais il y a encore beaucoup de choses que je peux essayer. Ça me motive beaucoup pour atteindre les 2 900 points », a affirmé le quintuple champion du monde.

Le Norvégien dit qu’il ne s’en était jamais fixé comme objectif car il sait que c’est très difficile. « Ce n’est pas complètement impossible », a-t-il prévenu, « mais Je sais que je devrai être au meilleur de mon potentiel à chaque fois que je jouerai un match. Il n’y a pas de place à l’erreur et c’est de quoi se motiver. »