Magnussen remporte sa première victoire en IMSA à Belle Isle Park

Chip Ganassi Racing a complété un balayage samedi au Raceway de Belle Isle Park alors que Kevin Magnussen a remporté sa première victoire dans une course IMSA WeatherTech SportsCar.

Magnussen est parti de la pole dans une Cadillac et Renger van der Zande a clôturé la victoire pour la première victoire globale IMSA pour une voiture Ganassi depuis 2015. Ganassi est descendu d’une classe de voitures de sport en 2016 et a remporté sa dernière course en 2019. L’équipe a raté la saison IMSA 2020.

Le programme a été relancé à la fin de l’année dernière en tant que programme Cadillac et Ganassi pour sa gamme a choisi Magnussen, qui venait de perdre son siège en Formule 1 et avait remporté une course pour la dernière fois en 2013 lors d’une course des World Series by Renault à Barcelone.

Avant le début de la course IMSA, Marcus Ericsson a remporté sa première victoire en carrière en IndyCar pour la première étape du balayage de Ganassi. C’était aussi la première victoire depuis 2013 pour l’ancien pilote de F1.

“Beaucoup de gars savent conduire vite”, a déclaré Ganassi. “Mais tout le monde ne sait pas comment gagner des courses.”

Magnussen n’est pas sans rappeler son ancien coéquipier chez Haas, Romain Grosjean, qui a perdu son siège aux côtés de Magnussen et est passé en IndyCar cette année pour avoir la chance de piloter des voitures de compétition. Grosjean a une pole et un podium sur quatre courses IndyCar.

Magnussen, cependant, a maintenant une victoire sur quatre courses IMSA.

Magnussen et van der Zande étaient en lice lors des trois premières courses IMSA – ils ont mené 225 tours à Daytona et 115 tours à Mid-Ohio – mais Belle Isle a été la première victoire décisive.

C’était la 60e victoire en compétition IMSA pour l’organisation Ganassi.

“Vous vous habituez à gagner des courses, vous vous y attendez, et cela n’arrive pas en Formule 1”, a déclaré Magnussen. « Au bout d’un moment, quand vous savez que vous n’avez aucune chance de gagner, en fin de compte, peu importe ce que vous faites, que ce soit en sport automobile ou aux échecs, vous voulez gagner.

“Et donc nous voici et nous ne sommes pas ici depuis très longtemps.”

Ganassi, qui n’a relancé l’équipe de voitures de sport que lorsque General Motors l’a contacté à la fin de l’année dernière avec une offre pour devenir un programme Cadillac soutenu par l’usine, était fier d’avoir remporté une victoire dans l’ombre du siège de GM.

“Ce programme étant ici dans l’arrière-cour de Cadillac, beaucoup de participation de la société ici à tous les niveaux de General Motors, alors avouons-le, nous sommes dans le domaine de la course et nous sommes à Detroit”, a déclaré Ganassi. « Il y a beaucoup d’yeux sur vous qui normalement ne prêteraient pas une si grande attention. C’est donc une plume dans notre casquette et je pense que c’est important pour l’industrie.