Mägo de Oz publie un clip vidéo uniquement avec les paroles après avoir perdu les images enregistrées sur un disque dur

MADRID, 6 sept. (EUROPA PRESS) –

Le groupe Magicien d’Oz a publié un clip vidéo pour sa chanson ‘La dama del mar’ uniquement avec des paroles après avoir reconnu que les images enregistrées pour ce travail ont été corrompues sur un disque dur de l’ordinateur et “ils n’ont pas pu être restaurés même 30%“.

“Ce furent des jours de tentatives titanesques pour récupérer des images qui même pas 30% n’ont pu être restaurés, car le disque dur est gravement endommagé et presque toutes les images ont été perdues», a déclaré le groupe dans un communiqué recueilli par Europa Press conjointement avec l’éditeur Warner Music.

Le groupe de heavy metal a indiqué qu’il n’avait plus le temps d’enregistrer une nouvelle vidéo et d’où la décision de publier une vidéo lyrique dimanche 5 septembre dernier, tard dans la nuit. À l’heure actuelle, ‘La dama del mar’ compte plus de 100 000 vues douze heures après sa publication.