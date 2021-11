MagSafe arrive sur votre Galaxy S21

MagSafe était l’une des nouvelles fonctionnalités les plus remarquables de la gamme iPhone 12, et c’était quelque chose que je voulais immédiatement sur mon téléphone. Heureusement, il existe déjà plusieurs options pour moderniser les téléphones Android, et le boîtier (M) Force de Moment pourrait être le meilleur à ce jour.

J’utilisais l’adaptateur Mophie Snap depuis quelques mois avant de mettre la main sur l’alternative de Moment, et même s’il y avait beaucoup à aimer, ce n’était pas parfait. La poussière et les peluches collent à l’adhésif qui maintient l’adaptateur sur votre téléphone, ce qui le rend presque impossible à nettoyer. Heureusement, ce n’est pas un problème avec la solution de Moment.

M (cas de force)

C’est la meilleure implémentation de MagSafe sur les non-iPhones que j’ai vue, et cela justifie plus que le prix de 50 $. Parce qu’il a été spécialement conçu pour le S21, les aimants s’alignent parfaitement avec les bobines de charge sans fil à l’intérieur du téléphone. L’étui (M)Force est également fin et léger, ce qui le rend beaucoup moins encombrant que l’adaptateur Snap, que vous devez coller à l’arrière de votre téléphone ou de votre étui.

Les aimants ne sont pas aussi puissants, mais le (M)Force maintient toujours mon téléphone en toute sécurité avec tous les accessoires que j’ai essayés. Naturellement, l’étui est compatible avec les nombreux excellents objectifs de Moment, ce qui en fait une excellente option pour les photographes mobiles sérieux.

Malheureusement, les étuis (M)Force ne sont disponibles que pour quelques iPhones, la série Galaxy S21 et les Pixel 6 et 6 Pro, donc si vous utilisez autre chose, l’adaptateur Snap serait toujours la meilleure option.

Support de trépied Moment Pro pour MagSafe

Moment propose une large gamme d’accessoires MagSafe en plus de l’étui (M)Force, y compris un support mural et des supports de voiture, mais mon préféré est le support de trépied Pro. Il est vendu en trois variétés; le support de base sans fixation de sabot froid ; paysage seulement; et le montage paysage+portrait, que j’ai ici.

L’ensemble est en aluminium, il est donc robuste et léger. L’installation est simple : fixez-le à votre trépied, faites pivoter le support de chaussure dans le bon sens, puis enclenchez le téléphone en place à l’aide des aimants. Je n’ai eu l’occasion de l’utiliser que quelques fois, mais cela n’a pas manqué de m’impressionner jusqu’à présent. La prochaine fois que je veux faire de l’astrophotographie, je l’utiliserai pour attacher mon téléphone à mon trépied. Vous pouvez acheter le support de trépied Pro de Moment pour 60 $.

Si le trépied vous intéresse, mais que Moment ne fabrique pas d’étui (M)Force pour votre téléphone, ne vous inquiétez pas. L’adaptateur Mophie Snap fonctionne parfaitement avec tous les accessoires MagSafe de Moment.

Support de griffe Moment Cold pour MagSafe

Si vous avez besoin de faire de la photographie à main levée mais que vous souhaitez tout de même accéder à vos accessoires pour chaussures froides, comme un microphone, un niveau à bulle ou un flash, Moment vous propose le support pour chaussures froides. J’utiliserai principalement le niveau à bulle pour aligner correctement les prises de vue, mais malheureusement, cela n’est pas arrivé à temps pour être utilisé dans cette revue. Je peux dire que la monture elle-même est très bien conçue, et je mettrai à jour ce post lorsque j’aurai essayé les pièces jointes. La monture vous coûtera 40 $.

Support mural Moment pour MagSafe

Galerie d’images (2 images)

Vous pouvez fixer le support à votre mur à l’aide de l’un des tampons adhésifs inclus ou en le vissant pour quelque chose de plus permanent. J’ai utilisé le tampon pour le fixer aux carreaux de la salle de bain près de l’évier, et il est incroyablement solide, vous n’avez donc pas à vous soucier de la sécurité de votre téléphone. Je regarde beaucoup de YouTube le matin et pouvoir coller rapidement le téléphone au mur pendant que je me brosse les dents est plus facile (et plus sûr) que de le poser sur mon évier.

Un autre cas d’utilisation potentiel que je vois consiste à obtenir l’un des adaptateurs Snap de Mophie et à l’utiliser pour monter un ancien téléphone sur un mur afin que vous puissiez l’utiliser comme un hub domestique intelligent, en quelque sorte, pour contrôler vos lumières et votre chauffage. Son prix est raisonnable à 20 $, il est donc facile à recommander.

Dans l’ensemble, j’ai été très impressionné par les accessoires MagSafe de Moment, et l’étui (M)Force est le meilleur moyen d’ajouter MagSafe à votre téléphone, à condition que vous possédiez l’un des rares modèles pour lesquels il est disponible. Le seul bémol, outre la disponibilité, c’est le prix. 50 $, c’est beaucoup pour une coque de téléphone, et les accessoires ne sont pas bon marché non plus, surtout si vous voulez en obtenir toute une suite. Même ainsi, vu à quel point tout fonctionne bien, je dirais que cela vaut vraiment le prix d’admission.

