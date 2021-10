MagSafe est, oui, de retour sur MacBook Pro et voici tous ses secrets

Apple a dévoilé lundi le MacBook Pro 2021 lors de son événement d’octobre. Contrairement à l’événement iPhone 13 du mois dernier, les rumeurs Mac étaient toutes correctes. Même les rapports de dernière minute selon lesquels les écrans 120 Hz ProMotion et l’encoche tristement célèbre de l’iPhone se dirigeaient vers le MacBook Pro. Cela signifie également que, oui, le MacBook Pro a récupéré bon nombre de ses ports manquants, y compris le connecteur de charge magnétique MagSafe.

Lundi, Apple a présenté MagSafe 3, un nouveau chargeur magnétique doté de quelques fonctionnalités intéressantes qu’Apple n’a pas eu le temps d’expliquer pendant le flux.

Apple a lancé le MagSafe original en 2006

Le nouveau MacBook Pro offre un nouveau design qui comprend des côtés plus plats et un écran avec une encoche en haut. L’ordinateur portable est également légèrement plus épais et légèrement plus lourd que les modèles précédents.

En ce qui concerne la connectivité, les nouveaux ordinateurs portables disposent chacun de sept ports. Il y a un port HDMI, un port USB-C Thunderbolt et un emplacement pour carte SD sur la droite. Sur la gauche se trouvent deux ports USB-C Thunderbolt et la prise casque. Mais de retour sur le côté gauche, nous trouverons le connecteur magnétique MagSafe 3, et il ressemble beaucoup aux adaptateurs MagSafe précédents.

Cependant, le MacBook Pro 2021 dispose d’un type de technologie MagSafe différent de ses prédécesseurs.

Le MacBook Pro 14 pouces est livré avec un câble USB-C vers MagSafe 3 et un adaptateur secteur USB-C. Source de l’image : Apple Inc.

Les nouveaux pouvoirs MagSafe du MacBook Pro

Tout d’abord, le câble MagSafe 3 est un câble USB-C vers MagSafe 3. Cela signifie qu’il fonctionnera avec absolument n’importe quel chargeur USB-C que vous pourriez avoir dans la maison, tant qu’il peut fournir la puissance de sortie nécessaire.

Apple a déclaré sur scène que vous pouvez recharger les modèles de MacBook Pro 2021 via USB-C ou MagSafe 3. C’est à l’utilisateur de décider, et c’est pourquoi le câble MagSafe 3 se connecte via USB-C au chargeur. Ou mieux, le chargeur continue de disposer d’un port USB-C, qui fonctionnera avec tous les chargeurs USB-C-à-USB-C que vous possédez déjà.

Le matériau du câble est plus intéressant. Ce n’est pas en plastique, comme avec les précédents câbles MagSafe. Au lieu de cela, nous obtenons un câble tressé qu’Apple a commencé à utiliser il y a quelque temps.

Chargeur MagSafe 3 d’Apple pour MacBook Pro 2021. Source de l’image : Apple Inc.

Pourquoi la charge MagSafe 3 est meilleure que l’USB-C

L’avantage évident de la charge MagSafe est qu’elle ramène la tranquillité d’esprit que vous aviez avec les MacBooks. La connexion magnétique garantit que vous ne retirerez pas tout l’ordinateur portable de votre bureau lorsque vous tirerez accidentellement sur ce fil. Mais la prise en charge de la charge USB-C signifie que vous n’aurez pas à vous soucier d’oublier le câble MagSafe 3 à la maison.

Là où le chargeur MagSafe 3 brille vraiment, c’est la vitesse de charge. Apple a expliqué sur scène que le nouveau chargeur magnétique rechargera la batterie de votre ordinateur portable encore plus rapidement qu’auparavant. Vous n’avez besoin que de 30 minutes pour atteindre une charge de 50 % sur les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Et les deux ordinateurs portables offrent une autonomie de batterie encore plus longue qu’auparavant, malgré des SoC M1 Pro ou M1 Max plus puissants.

Ce qui est important pour profiter des vitesses de charge plus rapides, c’est d’avoir le bon adaptateur secteur. Le MacBook Pro 14 pouces est doté d’une batterie de 70 watts-heure et est livré avec un adaptateur secteur 67 W (M1 Pro avec processeur 8 cœurs) ou un adaptateur secteur USB-C 96 W (M1 Pro ou M1 Max). La batterie de 100 watts-heure à l’intérieur du MacBook Pro 16 pouces a besoin du tout nouvel adaptateur secteur USB-C 140 W fourni avec l’ordinateur portable.

MagSafe 3 rechargera le nouveau MacBook Pro plus rapidement que l’USB-C. Source de l’image : Apple Inc.