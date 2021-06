MagSafe Fishing sauve l’iPhone 12 Pro du fond du canal

Un propriétaire allemand d’iPhone 12 Pro a inventé le sport de la pêche MagSafe, en utilisant une ligne de pêche magnétique pour localiser et récupérer avec succès son téléphone au fond d’un canal boueux …

Le développeur d’applications Frederick Riedel épargne les rougeurs de son ami maladroit en ne le nommant pas, mais a partagé l’histoire et les photos sur Twitter.

Faire tomber un téléphone dans l’eau rend la récupération assez difficile, mais lorsqu’il s’enfonce dans le limon et disparaît de la vue, il peut être pratiquement impossible de le localiser – en particulier lorsque chacun de vos mouvements perturbe les sédiments, ce qui signifie que vous ne pouvez rien voir.

Mais lorsqu’un objet est soit métallique, soit magnétique, une ligne de pêche magnétique peut parfois fonctionner, comme dans ce cas.

L’expédition de pêche MagSafe n’est pas la première fois qu’un iPhone est sauvé de manière inattendue d’une fin aquatique. En mars, nous avons rapporté l’histoire d’un iPhone 11 qui a survécu six mois au fond d’un lac avant d’être secouru par des plongeurs.

Ce fut un sauvetage particulièrement chanceux car le téléphone n’avait pas été sauvegardé, donc son propriétaire a pu récupérer des photos qu’elle pensait perdues à jamais.

C’est un assez gros dépassement de la cote d’étanchéité promise par Apple pour le téléphone, qui est définie comme bonne pour une profondeur maximale de deux mètres (6,5 pieds) pendant 30 minutes maximum.

Le téléphone a été retrouvé par le mari et la femme des plongeurs Clay et Heather Helkenberg, qui consacrent du temps à nettoyer les ordures des lacs et, si possible, à rendre des objets de valeur à leurs propriétaires.