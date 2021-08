MagSafe pour les masses Android

Lorsque Apple a annoncé MagSafe pour la gamme iPhone 12, j’espérais que quelqu’un trouverait un moyen de le faire fonctionner avec les appareils Android. MagSafe vous permet de fixer magnétiquement divers accessoires à l’arrière d’un téléphone compatible, notamment des chargeurs sans fil, des batteries, des portefeuilles et des supports de voiture. Après avoir utilisé l’adaptateur MagSafe de Mophie avec mon S21 Ultra pendant quelques semaines, je dois dire que je suis impressionné.

Adaptateur Snap

L’adaptateur Snap est la clé de la prise de Mophie sur MagSafe. Il adhère à votre téléphone ou à votre étui. Mophie dit que cela devrait fonctionner à travers des boîtiers minces, mais je n’en ai trouvé aucun qui le fasse, y compris le propre couvercle en silicone de Samsung. Cela signifie que j’ai dû le mettre sur la surface extérieure de mon boîtier, mais cela ne me dérange pas trop. L’adaptateur est mince, donc je remarque à peine qu’il est là. Les aimants sont également puissants et je n’ai aucune inquiétude quant à la chute de quoi que ce soit.

Chaque produit Snap est livré avec un adaptateur, ou vous pouvez les acheter séparément dans un pack de deux pour 20 $

Snap+ Jus Pack Mini

C’est le produit que j’avais le plus envie d’essayer. Le Juice Pack Mini est une batterie de 5 000 mAh qui peut charger sans fil n’importe quel appareil Qi à 12 W. Il utilise la bague MagSafe pour coller à l’arrière de votre téléphone pour assurer une bonne connexion pendant le chargement. Il existe également un port USB-C pour charger un deuxième téléphone et recharger le pack lui-même. J’espérais pouvoir recharger le pack sans fil aussi, mais malheureusement, ce n’est pas une option.

5 000 mAh n’est pas une mauvaise taille, surtout lorsqu’il doit être suffisamment léger pour tenir confortablement. C’est la même taille que la batterie de mon S21 Ultra lui-même, donc avec l’inefficacité de la charge sans fil, mon téléphone peut passer de 0% à 80-85%. Cette charge ne sera cependant pas très rapide.12W n’est pas beaucoup plus bas que les 15W que mon S21 peut atteindre, mais je me demande s’il atteint 12W à un moment donné. Mon S21 peut charger de 50 à 100 % en une heure environ avec un chargeur ordinaire de 15 W, mais le Juice Pack a pris plus de deux heures pour faire de même.

En fin de compte, cela conduit à un compromis. Une batterie ordinaire chargera votre appareil plus rapidement mais est moins portable et nécessite un câble. Le Juice Pack est à l’opposé, se chargeant lentement tout en étant facile à transporter.

Mon S21 Ultra est déjà un téléphone lourd, et gifler une batterie de 5 000 mAh à l’arrière aggrave la situation. Si vous avez des mains plus grandes, le poids devrait être le seul problème. Le téléphone est certainement plus difficile à tenir avec le Juice Pack attaché, mais c’est gérable, et c’est toujours plus pratique que d’avoir un câble allant jusqu’à votre sac ou votre poche.

Mophie a une version plus grande de 10 000 mAh prévue pour plus tard cette année, avec une charge sans fil de 10 W, une béquille intégrée et un support de trépied. Même s’il sera probablement énorme et se chargera encore plus lentement que celui-ci, j’ai hâte de l’essayer.

Le Juice Pack Mini coûte 50 $, ce qui est un peu raide mais en vaut la peine pour la commodité. Le plus grand support Powerstation sera disponible plus tard cette année pour 70 $.

Chargeur sans fil Snap+

Il s’agit d’un produit MagSafe plus conventionnel. Il s’agit essentiellement d’une version Mophie du chargeur MagSafe d’Apple, offrant des vitesses de 15 W. J’ai beaucoup aimé utiliser ce chargeur, le garder dans mon salon pour recharger mon téléphone le soir tout en passant du temps avec ma famille. L’avantage par rapport à un chargeur sans fil ordinaire est que si vous avez besoin de prendre le téléphone et de l’utiliser ; il restera attaché et continuera à se charger

Support d’évent Snap et support d’évent sans fil Snap+

Enfin, nous avons deux supports de ventilation, dont l’un est livré avec une recharge sans fil. Le montage standard est simple. Installez-le sur votre tableau de bord et collez-y votre téléphone équipé de MagSafe.

Celui avec la recharge sans fil est plus intéressant. Dans la boîte, vous obtenez le même chargeur sans fil Snap+ dont nous venons de parler, ainsi qu’un support d’évent dans lequel il se clipse et un chargeur de voiture USB-C de 20 W.

Les deux fonctionnent bien. Ils tiennent les évents avec une forte adhérence et les aimants sont suffisamment bons pour que je n’aie pas à craindre que mon téléphone ne tombe en heurtant un nid-de-poule. C’est formidable de voir un chargeur de voiture qui offre également les vitesses promises. Mon S21 Ultra se charge sans fil à 15 W dans le support, mais si j’utilise un câble USB-C pour le brancher directement sur le chargeur de voiture, il atteint 20 W encore plus rapidement.

Le Vent Mount régulier est de 30 $, tandis que la version sans fil est de 50 $. La version sans fil offre un meilleur rapport qualité-prix – il s’agit simplement du chargeur sans fil Snap+ fixé à un évent, vous pouvez donc l’emporter avec vous et le brancher sur un mur pour un chargement pratique sur un bureau ou un pied de lit.

Dans l’ensemble, je suis impressionné par la gamme Snap. Le Juice Pack est mon préféré jusqu’à présent, et j’ai hâte de voir ce que Mophie ajoutera à la gamme à l’avenir. Vous pouvez découvrir tout ce que l’entreprise a à offrir sur son site Web.