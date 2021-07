MagSafe Rise Dock de Native Union – Examen

Alors que de nombreux supports MagSafe incluent du métal pour au moins une partie de leur construction, une bonne quantité de plastique est généralement impliquée. La station d’accueil MagSafe Rise de Native Union emprunte le chemin le moins fréquenté avec une construction en métal solide et un design minimaliste (et portable). Lisez notre examen détaillé de la station d’accueil MagSafe Rise, du chargeur compatible MagSafe de 10 pieds de Native Union, et plus encore.

Native Union a lancé un certain nombre de nouveaux produits à la fin du printemps et au début de l’été, l’un des plus intéressants étant le Rise Dock qui fonctionne avec MagSafe.

Ci-dessous, nous commencerons par un aperçu détaillé de la station de charge MagSafe entièrement métallique pour iPhone 12, la prise de Native Union sur le chargeur MagSafe avec un câble tressé durable de 10 pieds, ainsi que quelques autres nouveaux accessoires intéressants pour les utilisateurs d’Apple.

Station d’accueil Native Union MagSafe Rise

Le Rise Dock est vendu seul sans chargeur MagSafe ou dans un pack à prix réduit avec un chargeur. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre chargeur Apple MagSafe existant, acheter l’un des chargeurs compatibles MagSafe plus longs et plus durables de Native Union, ou utiliser presque n’importe quel chargeur compatible MagSafe tiers.

Cela permet également au Rise Dock d’être proposé à un prix plus abordable de 49,99 $, en particulier si l’on considère la qualité de construction.

Rise Dock a une construction vraiment propre et l’un de mes aspects préférés au-delà du design noir minimal est le poids fourni par l’alliage de zinc solide – juste un peu moins d’une livre. Cela le rend plus de 2,5 fois plus lourd que l’iPhone 12 et environ 2 fois plus lourd qu’un iPhone 12 Pro Max.

Vous pouvez également utiliser quelque chose comme le chargeur compatible MagSafe de Mophie pour une esthétique tout en noir 😎.

Pour vous assurer que la station d’accueil entièrement métallique ne raye pas le dos de votre iPhone, la surface supérieure de la station d’accueil Rise est recouverte d’une bâche noire mate propre qui offre une finition douce tout en se fondant parfaitement avec le reste de l’alliage de zinc noir.

Au bas du quai, les deux points de contact ont un bord en caoutchouc pour l’empêcher de glisser. J’aime aussi le fait que le support puisse être retiré à l’arrière, il est donc facile à emballer et à emporter avec vous en voyage.

La seule critique constructive à laquelle je puisse penser est que je souhaite que Rise Dock soit livré avec une plaque arrière plus courte pour avoir la possibilité d’au moins deux angles. La plaque arrière incluse crée un angle d’environ 80 degrés, j’aimerais voir une deuxième plaque incluse qui pourrait offrir quelque chose comme un angle de 65 degrés.

Si vous possédez déjà le chargeur MagSafe d’Apple ou une autre option compatible, vous pouvez simplement récupérer le Rise Dock seul. Mais Native Union fabrique également l’un des rares chargeurs compatibles MagSafe de 10 pieds que j’ai vus disponibles.

Le chargeur sans fil magnétique Snap est doté d’un câble en nylon tressé durable de couleur cosmos ou sauge (noir ou argent avec une touche de vert)

Vous obtenez également une attache de câble en cuir et le connecteur USB-C est doté d’un collier robuste pour éviter l’effilochage.

Le bord du chargeur Snap présente une construction en métal et contrairement au chargeur MagSafe d’Apple, il y a un tampon en caoutchouc sur le fond pour éviter de glisser si vous l’utilisez sans le Rise Dock.

Le seul inconvénient ici est que le chargeur sans fil magnétique Snap atteint une puissance de sortie de 7,5 W pour iPhone 12 (15 W pour Android). Mais pour ceux qui ont besoin d’une longueur plus longue, préférez le câble en nylon tressé ou les deux, c’est une excellente option au prix de 39,95 $.

Plus de Native Union

J’ai également testé les autres nouvelles versions estivales de Native Union : le câble de bureau, le support pour ordinateur portable Rise et le spray Clean Screen.

Câble de bureau USB-C

Le câble de bureau USB-C (39,99 $) offre une belle longueur de 8 pieds avec un nylon tressé durable. Les connecteurs USB-C à chaque extrémité sont renforcés par des boîtiers et des colliers solides qui semblent résister à des années d’utilisation.

Il y a une LED subtile sur le connecteur USB-C pour vous faire savoir que l’alimentation passe par le câble et le poids géométrique solide a une finition en silicone souple empêchant votre câble de glisser de votre bureau.





Support pour ordinateur portable Rise

Le support pour ordinateur portable Rise (29,99 $) est une option pointue pour toujours avoir un moyen d’élever votre MacBook sans avoir besoin de se souvenir ou de transporter un accessoire supplémentaire. Il adhère au bas de votre MacBook, puis utilise un design pliable de style origami pour le soulever d’environ 3 pouces.

C’est certainement une solution pratique et la hauteur donne un bon angle même si vous souhaitez utiliser le clavier et le trackpad intégrés du MacBook.

Le seul inconvénient que j’ai trouvé est qu’il y a un peu de jeu sur le support, mais je ne l’ai remarqué qu’en tapant fort et j’ai pu m’habituer à taper un peu plus doucement.

Clean Screen Spray (plus pochette en microfibre)

Enfin, Native Union a lancé un produit intelligent qui combine un chiffon en microfibre déguisé en pochette de nettoyage d’écran avec un spray de nettoyage inclus. C’est un moyen pratique et compact d’avoir toujours un écran brillant à portée de main.

Le Clean Screen Spray avec pochette en microfibre se vend 14,99 $.

