Maguire admire le travail de Gareth Southgate

05/07/21 à 19:43 CEST

Le moment fantastique que les hommes de l’équipe d’Angleterre ont représenté sur le terrain est sans aucun doute lié à l’ambiance harmonieuse dans le vestiaire. C’est un ananas, et démontré par le défenseur Harry Maguire faisant référence à son entraîneur, Gareth Southgate, qu’il a laissé aux nures dans ses déclarations.

« Je suis très heureux pour lui si nous arrivons en finale. Gagner était l’objectif avant le tournoi et c’est toujours l’objectif”, a déclaré Maguire en conférence de presse au sujet du travail de son entraîneur. «Je ne peux pas exprimer ce que je ressens pour Gareth et dire ce qu’il a fait pour moi et pour cette équipe & rdquor;, a déclaré le défenseur de 28 ans originaire de Sheffield, qui a souligné que l’Angleterre a “un groupe très uni & rdquor;, qui est” dans un bon moment & rdquor;.

IMBATTABLE

Maguire a estimé que le fait que l’Angleterre soit apparue en demi-finale sans encaisser de but est un mérite de toute l’équipe : “Ce n’est pas qu’une question de défense, de gardien, c’est de toute l’équipe, ça vient de la base, de la fondation, car les attaquants poussent le ballon et travaillent sans relâche & rdquor ;.

“Dans les coups de pied arrêtés, nous avons également été solides, mais l’important est de gagner des matchs et de garder une cage inviolée nous permet de le faire”, a déclaré le footballeur de United, qui vous n’avez pas besoin de rechercher une motivation particulière comme les revanches des matchs passés (le Danemark a gagné en octobre dernier à Wembley lors d’un match de Ligue des Nations) ou des éliminations comme lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 en Russie contre la Croatie.

« C’est une demi-finale de l’Eurocopa. Perdre la demi-finale de la Coupe du monde a fait très mal, nous devons donc nous assurer d’avoir ce sentiment positif à la fin du match.& rdquor ;, a déclaré le capitaine de United, qui a également fait l’éloge de son futur coéquipier, Jadon Sancho, “un joueur de premier ordre, un talent exceptionnel, un jeune garçon qui a déjà beaucoup d’expérience et dont les chiffres parlent d’eux-mêmes & rdquor;,

L’Angleterre s’est à nouveau entraînée dans l’après-midi sur le terrain Sir Bobby Charlton du complexe sportif de St. Georges Park. dans les séances qui ont précédé le grand match contre le Danemark.