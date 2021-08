Maguire envoie un message à son coéquipier de Man Utd, Varane, sera écarté

in

Le capitaine de Man Utd, Harry Maguire, a salué la signature de Raphael Varane, tout en s’assurant d’encourager l’homme qu’il larguera probablement de l’équipe.

Varane a été officiellement dévoilé en tant que Homme Utd joueur samedi en pénétrant sur le gazon d’Old Trafford avant leur démolition 5-1 de Leeds. Des problèmes de visa et une période de quarantaine ont retardé la confirmation officielle du transfert, mais le vainqueur du trophée en série, âgé de 28 ans, peut désormais officiellement s’appeler Diable rouge.

Varane entrera probablement directement dans le onze de départ pour s’associer à Maguire au cœur de la défense.

Cela laissera Victor Lindelof taper du pied sur le banc, et Maguire n’a pas tardé à insister sur le fait que le capitaine suédois nouvellement nommé a encore beaucoup à donner au niveau du club.

“Amener des joueurs dans ce club, évidemment de son calibre aussi, ça va être vraiment, vraiment excitant”, a déclaré Maguire initialement à l’arrivée de Varane (via le Daily Mail)

“Tout le monde dans l’équipe est évidemment impatient de travailler avec lui. Je pense qu’une chose qu’il fait, c’est qu’il renforce nos options défensives.

«Nous avons maintenant un nombre incroyable de défenseurs centraux dans ce club. Tous des joueurs internationaux qui ont tous fait leurs preuves en Premier League. Tu as encore vu à quel point Victor a bien joué [against Leeds].

“Victor n’a pas seulement montré aujourd’hui [how good he is], mais il s’est montré au cours des deux dernières saisons alors que j’ai joué avec lui.

« C’est un excellent footballeur. Donc, comme je l’ai dit, avoir ce nombre de meilleurs défenseurs centraux est excellent pour la compétition pour les places. Cela incitera les gens à pousser plus loin, à pousser plus fort et c’est excitant.

Maguire décrit ce que Varane apportera

Varane a remporté 18 honneurs majeurs au cours de son mandat avec le Real Madrid, dont quatre titres de Ligue des champions.

Il était également un pilier de l’équipe de France qui a remporté la Coupe du monde 2018. Et Maguire est ravi que son équipe bénéficie désormais de la mentalité de vainqueur que Varane apportera avec la chasse de Man Utd à l’argenterie majeure qui entre maintenant dans sa cinquième saison sans trophée.

« Je pense que vous avez vu ce qu’il a gagné au cours de sa carrière. Il a joué dans certaines des meilleures équipes. L’équipe de France et l’équipe du Real Madrid, et il a absolument tout gagné », a ajouté Maguire.

«Je pense qu’il apportera cette mentalité de gagnant au club et il apportera également ses capacités de football au club. Comme je l’ai dit, faire venir des joueurs est excellent pour l’équipe. Il soulève l’équipe. C’est super pour la compétition pour l’équipe – pas seulement en tant que défenseur central mais juste dans n’importe quelle position.

« Nous en profitons, c’est comme ça que nous jouons. Dans l’un des plus grands clubs du monde, vous ne vous attendez pas à une conduite facile et à aucune compétition pour les places.

Varane lui-même a transmis un bref message aux fans de Man Utd après la confirmation de sa signature.

S’adressant aux médias sociaux dimanche, Varane a remercié les fans pour son accueil bruyant à Old Trafford avant de promettre de “travailler dur” pour son nouveau club.

