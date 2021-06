Maguire reprend l’entraînement

10/06/2021 à 19:19 CEST

SF

Un mois après avoir joué son dernier match, Harry maguire Il a repris l’entraînement hier. L’arrière central de Manchester United n’a plus joué depuis qu’il s’est blessé aux ligaments de la cheville le 9 mai et Gareth porte sud il n’a pas pu fixer de date limite pour son retour. Maguire Il a de nouveau couru la semaine dernière et il est peu probable qu’il dispute le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie.

Le défenseur central anglais ne devrait pas revenir le jour même de ses débuts, mais la presse anglaise laisse entendre qu’il pourrait jouer un match de phase de groupes. Soit celui d’Écosse, soit celui de République tchèque. Dans une autre veine, porte sud a également dû faire face, ces derniers jours, à la situation de Henderson, qui est blessé depuis février mais qui, selon l’entraîneur, est prêt pour le choc contre l’équipe nationale croate.

Hué d’applaudissements

L’association « Kick It Out » et l’Association des fans de football ont lancé une campagne exhortant les fans à « changer les huées contre des applaudissements ». “Nous vous encourageons à réfléchir à l’impact des huées sur les joueurs”, a déclaré le PDG de Kick It Out, Tony Burnett, dans une campagne qui & rdquor; veut lutter contre la discrimination dans le football & rdquor;.

“Gareth porte sud et les joueurs anglais ont très clairement exprimé leur position : ils s’agenouillent comme un geste contre la discrimination, cela n’est en aucun cas lié à une quelconque organisation politique & rdquor ;, a-t-il démenti Burnett dans l’acte de présentation de la campagne.