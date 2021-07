Maguire révèle que son père a été piétiné lors de la « ruée » de Wembley

14/07/2021 à 18:13 CEST

.

L’international anglais Harry Maguire a révélé mercredi que son père pourrait avoir deux côtes cassées après avoir été submergé par la foule qui s’est faufilée dans le stade de Wembley lors de la finale du Championnat d’Europe.

Alan Maguire, 56 ans, a été impliqué dans les scènes chaotiques qui se sont déroulées dans le stade de Londres, qui lui a laissé des “difficultés à respirer”, selon le central de l’équipe anglaise et de Manchester United, l’un des plus en vue du tournoi européen, malgré la défaite en finale contre l’Italie.

Après avoir été percuté, le père du footballeur a été piétiné par la « bousculade » de personnes qui a forcé son entrée dans le stade sans avoir de sièges, alors qu’il se dirigeait avec l’agent de la défense, Kenneth Shepherd, vers la zone désignée dans une tribune pour les proches des joueurs anglais.

“Ce n’était pas une bonne expérience, ça l’a laissé touché. Mais il a eu de la chance car dans tous les autres matchs auxquels il est allé (en Eurocup) il a porté mon neveu ou une de mes filles sur ses épaules”Maguire a déclaré au journal The Sun, et a précisé que ses deux petites filles n’étaient pas allées en finale dimanche.

Les images de ces incidents, ainsi que des destructions et attentats perpétrés par des « hooligans » anglais, ont fait le tour du monde, ce qui a éclipsé le bon rôle des “Trois Lions” dans l’événement européen.

“J’ai vu de nombreuses vidéos et j’ai parlé avec mon père et ma famille. Ceux qui ont eu le pire moment étaient mon père et mon agent. J’espère que nous pourrons en tirer des leçons et faire en sorte que cela ne se reproduise plus.”ajouta Maguire.