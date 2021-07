Maha Metro exploitera Navi Mumbai Metro pendant 10 ans

in

Le directeur général de Maha Metro, le Dr Brijesh Dixit, a déclaré qu’ils exécuteraient des projets de métro dans quatre villes et travaillaient également sur des rapports de projet détaillés de Thane et Warangal Metros.

City and Industrial Development Corporation (Cidco) a décidé de transférer les opérations du métro Navi Mumbai à la Maharashtra Metro (Maha Metro) Rail Corporation.

Cidco a délivré la lettre d’acceptation à Maha Metro et un accord entre les deux agences sera signé prochainement. Le contrat sera de 10 ans.

Après Nagpur Metro et Pune Metro, Navi Mumbai est la troisième ville du Maharashtra, où Maha Metro exécute le projet de métro. La phase I du métro de Nagpur est partiellement opérationnelle tandis que les travaux se poursuivent sur la construction de la phase 1 du métro de Pune, avec un essai de train de métro déjà effectué dans deux sections prioritaires du métro de Pune. Le projet de métro Nasik, conçu par Maha Metro, attend l’approbation du Cabinet de l’Union.

Maha Metro exploitera et maintiendra des services sur la ligne 1 du métro Navi Mumbai. Il exécute déjà le travail d’équilibrage sur la ligne. Il achève actuellement les travaux de la ligne 1 du métro Navi Mumbai de 11 km de Belapur à Pendhar comprenant 11 stations, une voie de 11 km, un dépôt pour la maintenance à Taloja et deux sous-stations de traction à Panchanand et Khar.

