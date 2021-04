Mahajhooth de Mahajot exposé; NDA croit en Sabka Saath, Sabka Vikas: le Premier ministre Narendra Modi dans l’Assam

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que le gouvernement de la NDA créait de plus en plus de nouvelles opportunités pour les jeunes et autonomisait de manière holistique l’Assam.

S’adressant à son dernier rassemblement pour l’élection de l’Assemblée de l’Assam 2021, le Premier ministre Narendra Modi a souligné aujourd’hui le programme de développement du gouvernement BJP pour contrer l’alliance Mahajot dirigée par le Congrès. S’adressant à un rassemblement de Tamulpur dans l’État, le Premier ministre Modi a déclaré que sous le régime de la NDA, la connectivité augmente dans l’Assam et que le gouvernement facilite la vie des gens et des femmes ici. «Au cours des 5 dernières années, Bhupen Hazarika Setu, Bogibeel Bridge ont été construits. Par ailleurs, des travaux de construction d’une demi-douzaine de ponts sont en cours dans l’état. Qu’il s’agisse de construire des maisons ou des toilettes ou de fournir des connexions de gaz, le gouvernement de la NDA s’est efforcé d’autonomiser de manière holistique chaque section de la société conformément à «Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas», a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a déclaré que le gouvernement de la NDA créait de plus en plus de nouvelles opportunités pour les jeunes et autonomisait de manière holistique l’Assam.

«Notre mantra est Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Ce jeu de laïcité et de communalisme a beaucoup blessé la nation… Le peuple d’Assam est avec les Vikas, la stabilité, la paix, la fraternité et l’unité », a déclaré le Premier ministre Modi.

S’adressant au rassemblement, le Premier ministre Modi a déclaré que Mahajhooth ‘de’ Mahajot ‘a été complètement exposé. Il a appelé les gens à lutter ensemble contre «Mahajath ka Maha Jhooth» et à donner une victoire retentissante à NDA.

Le Premier ministre Narendra Modi a également exhorté les militants qui ne se sont pas encore rendus à revenir au courant dominant. «Ceux qui suivent encore la voie de la violence, je les exhorte tous à déposer les armes et à rejoindre le courant dominant pour le bien de la construction d’un Assam pacifique et Aatmanirbhar», a-t-il déclaré.

Il a ajouté: «J’assure nos mères et nos sœurs ici que vos pupilles n’auront pas à porter d’armes à feu, qu’elles ne doivent pas passer leur vie dans la jungle, qu’elles ne doivent pas être la proie des balles de qui que ce soit. C’est l’engagement du gouvernement NDA. »

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement NDA a travaillé et résolu de nombreux problèmes de longue date de l’Assam et continuera à trouver des solutions pour tous les autres problèmes. Il a déclaré que l’Assam a de nombreuses opportunités pour devenir un «pôle touristique» qui peut générer d’énormes emplois dans l’État.

Il a affirmé que le peuple avait décidé de former un gouvernement NDA dans l’Assam. « Sur la base de mon expérience politique, avec l’amour et les bénédictions du peuple, je peux dire que les gens ont rejeté les mensonges colportés par le Congrès et ont décidé de donner un énorme mandat au gouvernement NDA dans l’Assam », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre a déclaré que le peuple d’Assam ne pouvait pas tolérer ceux qui ne respectaient pas la fierté et l’identité de l’Assam.

L’Assam se rendra à la troisième et dernière phase du scrutin le 6 avril. Le dépouillement aura lieu le 2 mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.