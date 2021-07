Mahant, Mukhyamantri et Mission 2022 : Kanwar Yatra annulé reste un gros test pour Yogi Adityanath de l’Uttar Pradesh – 5 points

L’une des premières réactions du ministre en chef de l’Uttar Pradesh après l’annulation officielle du Kanwar Yatra dans l’État a été de savoir comment la société doit «respecter l’esprit» des associations Kanwar.

« Kanwariya ho ho ho ho » – Les chansons « spéciales de Saawan » façonnées sur des numéros de Bollywood des années 90 hurlant par des haut-parleurs étaient monnaie courante dans les camps de Kanwar à Delhi et dans l’Uttar Pradesh pendant les mois de juillet et août. C’était à cette période de l’année où des centaines et des milliers de fidèles du Seigneur Shiva ont effectué un voyage ardu vers Haridwar pour remplir leurs « kanwars » et rentrer chez eux pour « Jalabhishek » dans les temples locaux. Pour Mahant Yogi Adityanath, qui est également le CM de l’Uttar Pradesh, cela aurait été le meilleur moment pour montrer son lien avec ses principaux groupes de soutien. Du lourd bandobast aux pluies de pétales de l’hélicoptère, les événements habituels dans UP auraient gardé le BJP optimiste – jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus frappe.

Comme l’année dernière, le Kanwar Yatra 2021 a été annulé cette année en raison des infections à Covid et de l’émission d’une probable troisième vague. Mais contrairement à l’année dernière, lorsque les ministres en chef de l’Uttar Pradesh, de l’Haryana et de Delhi ont tenu une séance de remue-méninges virtuelle pour prendre volontairement une décision, il a fallu un fort coup de pouce de la Cour suprême pour que les États annulent le Yatra.

Jusqu’à ce que la plus haute juridiction prenne l’affaire en main, l’État le plus peuplé d’Inde avait maintenu que le Kanwar Yatra serait effectué avec tous les fidèles adhérant aux protocoles de Covid. La pression montait sur l’Uttar Pradesh après que l’Uttarakhand a déclaré que la vie des gens est d’une importance primordiale. Finalement, le Yatra a été annulé. Mais tout est-il fini ? Non, pas vraiment! Voici pourquoi le Kanwar Yatra annulé pose toujours un défi au ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath :

Jusqu’à ce que Covid se produise, des centaines et des milliers de fidèles de Lord Shiva ont effectué un voyage ardu à Haridwar pour remplir leurs « kanwars » et rentrer chez eux pour « Jalabhishek » dans les temples locaux pendant cette période de l’année. (photo de fichier PTI)

1 : L’une des premières réactions du ministre en chef de l’Uttar Pradesh après l’annulation officielle du Kanwar Yatra dans l’État a été de savoir comment la société doit « respecter l’esprit » des associations Kanwar. Il a également dit que les questions de foi devraient être laissées aux gens. Les analystes politiques disent qu’à l’approche des méga sondages UP de l’année prochaine, la dernière chose que le CM sortant voudrait serait une équation perturbée avec ses principaux électeurs. Par conséquent, il serait très crucial pour Yogi Adityanath de mettre en œuvre l’interdiction du Kanwar Yatra sur le terrain.

2: L’une des différences marquées dans l’annulation du Kanwar Yatra 2021 était la façon dont cela s’est produit. Pourquoi la Cour suprême a-t-elle dû prendre un appel? Pourquoi UP n’a-t-il pas tranché la question elle-même ? À ce sujet, Tanmay Shankar, responsable des médias du BJP, Noida, a déclaré « UP mein sentiments bahut zyada hain ». Cependant, il a réfuté le lien entre les sondages UP 2022 et Kanwar Yatra, affirmant que même l’Uttarakhand se dirigeait vers les sondages. « Le BJP règne là-bas aussi. Mais UP est différent. Nous devions rassembler tout le monde. Les sentiments et les croyances religieuses des gens ne peuvent être ignorés. C’est pourquoi le gouvernement UP a consulté tout le monde et a pris l’appel. Lorsqu’on lui a demandé ce qui se passerait le 25 juillet et si les gens défiaient l’interdiction, Shankar a déclaré que le gouvernement UP est strict et que l’administration s’en sortira sûrement bien.

3: Même la Cour suprême sait à quel point il sera difficile pour les autorités locales de gérer cela. Dans son ordonnance de Kanwar Yatra, le tribunal suprême a spécifiquement demandé aux fonctionnaires de s’assurer qu’aucune sorte de Yatra n’est organisée. Alors que les initiés du RSS disent qu’il s’agit d’un exercice purement administratif et qu’il doit être considéré comme tel, le VHP souhaite que les gouvernements des États de l’Uttar Pradesh et de l’Uttarakhand « repensent » l’interdiction de Yatra. Pour Mahant Yogi Adityanath, c’est une corde raide.

4: Pour le BJP, Kanwar Yatra ou Kumbh Mela font partie du plan plus large. Parlant de l’importance de ces fêtes religieuses, le Dr Sanjeev Singh, ancien journaliste et professeur à l’École des médias modernes de l’UPES, déclare : « C’est la façon dont le BJP signale qu’il s’occupe de son noyau dur. Ce sont les « événements marquants » et auront un impact à long terme au-delà des élections de 2022. » Sur le plan initial du gouvernement de Yogi Adityanath d’aller de l’avant avec le Yatra, le Dr Singh dit que “cela aurait facilement pu être une épée à double tranchant”. Il ajoute, “au cas où le yatra était autorisé et s’il conduisait à des infections à Covid à grande échelle, cela aurait pu exploser pour le gouvernement Yogi”. Ainsi, à part un éventuel désastre administratif, une telle décision pourrait également avoir des retombées politiques.

Le Kumbh a transformé la façon dont l’Inde verra tout événement à grande échelle. L’Inde a appris une leçon très dure que tout type de mobilisation pendant la pandémie de coronavirus sèmera non seulement une infection virale dans l’arrière-pays, mais paralysera également notre infrastructure de santé déjà épuisée. (photo de fichier PTI)

5: Bien que personne au BJP ou personne au sein du gouvernement de l’État – que ce soit dans l’Uttar Pradesh ou l’Uttarakhand – n’en parlera, le fait est que le Kumbh a transformé la façon dont l’Inde verra tout événement à grande échelle. L’Inde a appris une leçon très dure que tout type de mobilisation pendant la pandémie de coronavirus sèmera non seulement une infection virale dans l’arrière-pays, mais paralysera également notre infrastructure de santé déjà épuisée. Dans ce contexte, le gouvernement de Yogi Adityanath sait qu’il doit gérer la situation de Covid dans l’État de manière plus stricte.

