Maharaja Ranjit Singh : Le vrai Maharaja

Ranjit Singh a donné au Pendjab 40 ans de paix, de prospérité et de progrès.

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan,

Maharaja Ranjit Singh est né en 1780 à Gujranwala, Inde indivise et est devenu le Maharaja du Pendjab à 21 ans. Il a fondé le royaume sikh et l’a dirigé de 1801 à 1839. Il a perdu la vue de son œil gauche après avoir contracté la variole dans son enfance. La perte de la vue et le manque d’éducation ne l’ont pas empêché de devenir l’un des plus grands stratèges de son temps. Il était adepte des arts martiaux et était bien formé dans la tradition sikhe du combat. Il a livré sa première bataille à l’âge de 10 ans, aux côtés de son père et a mené de nombreuses batailles contre les Afghans. Héritier de l’un des nombreux fiefs qui avaient émergé sur les ruines de l’empire moghol, il s’éleva pour régner sur un royaume allant du Tibet au Sind et du col de Khyber à la rivière Sutlej.

Le 12 avril 1801, jour du Baisakhi, Ranjit Singh a remporté le titre de « Maharaja » après avoir réuni de nombreux groupes sikhs marginaux en un seul État. Le Pendjab dont il a hérité était une confédération en déclin, criblée de factions de divers clans pressés par les Afghans et les Marathes et prête à se soumettre à la suprématie britannique. Il consolida les nombreux petits États en un royaume, repoussa les Afghans, s’empara de la plus célèbre de leurs provinces et ne céda pas un pouce aux Britanniques. Telle était l’histoire mouvementée de l’époque que le prince afghan déchu Shah Shuja s’est tourné vers Ranjit Singh pour l’aider à reconquérir son trône et lui a donné en retour le Kohinoor.

Ranjit Singh était un chef laïc et son armée comprenait des hindous, des musulmans et des guerriers et généraux européens. Il engagea des mercenaires européens pour entraîner son armée. La première armée indienne moderne s’appelait l’armée sikhe de Khalsa, ce qui a aidé à empêcher les Britanniques de coloniser le Pendjab de son vivant. Au combat, il a toujours été vu à la tête de ses troupes et avant tout au combat. Ce n’est qu’après sa mort que les Britanniques ont pu envahir le Pendjab. Ranjit Singh était une « épine » qu’ils ne pouvaient pas arracher de son vivant.

L’histoire regorge d’histoires de ses conquêtes et de la politique du palais, mais les mémoires intimes écrites par Faqir Syed Waheeduddin intitulées Le vrai Maharaja Ranjit Singh : un mémoire de famille est une classe à part. Il est basé, entre autres, sur les récits laissés par ses dignes ancêtres, les trois frères musulmans qui ont obtenu des postes essentiels à la cour sikhe en reconnaissance de leurs qualités de tête et de cœur, de probité, de loyauté et d’intégrité. Ils ont pu servir le durbar même après la mort du Maharaja en 1839. Le livre est également une source importante pour l’étude de l’histoire du Pendjab. Il a été mis à jour par le fils de Waheeduddin, Fakir Syed Aijazuddin.

Des trois frères, Fakir Syed Azizuddin était le ministre des Affaires étrangères, Fakir Syed Nuruddin ministre de l’Intérieur et son médecin personnel, et Fakir Syed Imamuddin, son responsable administratif et gardien en chef du fort de Gobindgarh à Amritsar. Avec leur aide, Ranjit Singh a consolidé son royaume sur des bases solides. Ils lui étaient aussi précieux sur le terrain que derrière. Ces documents témoignent également du respect et de l’admiration que le Maharaja imposait à leurs yeux. Une fois, lorsque le gouverneur général britannique George Eden lui a demandé lequel des yeux du maharaja manquait, Fakir Azizuddin a répondu que la splendeur d’un œil était si grande qu’il l’empêchait de regarder l’autre. Ranjit Singh n’a jamais mangé de nourriture à moins qu’il n’ait été autorisé par Fakir Nuruddin. Nuruddin était également l’un des régents de l’enfant Duleep Singh. Fakir Azizuddin avait une place à lui, restant constamment aux côtés du maharaja jusqu’au dernier jour. Après le troisième coup en décembre 1838, c’était Azizuddin seul qui pouvait déchiffrer et interpréter chaque contraction ou mouvement du corps de Ranjit Singh.

Si l’on en croit ces mémoires, un homme desséché avait demandé très tôt à Ranjit Singh de faire les quatre choses suivantes : dire ses prières tous les matins ; ne jamais s’asseoir sur le trône des Moghols ; traiter ses sujets de manière égale ; respecter et se lier d’amitié avec Fakir Syed Ghulam Mohiuddin de Lahore, dont les fils mentionnés ci-dessus ont continué à le servir fidèlement. L’influence tranquille et l’influence des trois frères sont restées incontestées, même par les membres de la famille les plus proches. Ranjit Singh leur a conféré le titre de Fakir, en tant que saint et au-delà de la cupidité.

Ranjit Singh n’a jamais porté de couronne lorsqu’il s’est assis sur son trône puisque tout le monde est considéré comme égal devant Dieu dans le sikhisme. Ce n’était pas un trône au sens littéral sur lequel il était assis. Il tenait Durbar assis les jambes croisées sur une chaise basse ou même de manière plus informelle sur un tapis au sol. Il s’habillait simplement de soie unie ou de cachemire et pour une personne qui possédait le Kohinoor était tout aussi modeste en portant des bijoux. Lorsqu’il recevait des visiteurs étrangers, il portait un collier de perles ou de diamants, et le Kohinoor ne sortait qu’à certaines occasions d’État très importantes. Malgré sa petite taille, il dégageait autour de lui une aura de majesté naturelle qui faisait de l’ombre à tous les autres et imposait le respect. Il aimait pourtant s’entourer de gaieté et de beauté.

Le livre considère Ranjit Singh comme un vrai sikh qui ne prendrait aucune décision majeure ou mineure sans invoquer la bénédiction du Saint Guru Granth Sahib. Autant il vénérait tous les gourous, gourou Gobind Singh était son beau idéal. Il était sikh dans la tradition du fondateur du sikhisme : « il n’y a pas d’hindou, il n’y a pas de musulman ». Il se souvint également des paroles du 10ème Guru : « Il est dans le temple comme Il est dans la mosquée ; Il est dans le culte hindou comme Il l’est dans la prière musulmane ». Ranjit Singh a créé l’historique Gurudwaras-Takht Sri Patna Sahib où est né le 10e gourou Gobind Singh et Takht Shri Nanded sahib, où le gourou a rendu son dernier souffle. Le travail de l’or et du marbre de l’emblématique Temple d’Or d’Amritsar a également été réalisé sous son patronage.

Il vénérait aussi d’autres religions et hommes religieux ; il se retirerait de son trône et montrerait de la révérence aux saints hommes en enlevant la poussière de leurs pieds avec sa longue barbe flottante. Après avoir été réprimandé par l’Akal Takht pour avoir profané un canon sacré, il s’est dénudé dans un geste pour recevoir le fouet. Une fois, il a acheté sur place le manuscrit du Saint Coran qui, autrement, était emmené à Hyderabad pour y être vendu. Il fit lire à l’un des frères faqir une partie de son contenu, sur quoi il remarqua que le gourou Granth Sahib avait dit la même chose. Il a dit que Dieu voulait qu’il regarde toutes les religions d’un œil c’est pourquoi il a enlevé l’autre !

Il n’a jamais imposé le sikhisme à personne. Ce que l’on déduit des mémoires de famille, c’est qu’il y avait une harmonie religieuse complète dans son royaume. Par déférence pour sa participation à toutes les fêtes religieuses et le patronage de l’État à tous les sanctuaires, le nom de Ranjit Singh a été pris par toutes les confessions religieuses dans leurs prières pour sa bonne santé continue, pour ses victoires dans les batailles, y compris sa dernière maladie, sa mort et sa crémation. C’est des frères Fakir qu’il a appris à compter les grains du chapelet vers l’intérieur pour rechercher la grâce de Dieu, et vers l’extérieur pour éloigner le mal. Le vrai sens d’Azaan a également été mis en évidence de manière anecdotique dans le livre.

La cour de Ranjit Singh manquait de protocole formel pour rester accessible au peuple et aux nobles. Il dirigeait son gouvernement non pas en son propre nom mais l’appelait toujours le Khalsa Sarkar. Il n’a pas non plus frappé des pièces en son nom, toujours au nom du Gourou. Cela signifiait qu’il était le fondateur d’un royaume entièrement nouveau qui tirait sa légitimité de PanthKhalsaji, l’entité mystique dans laquelle résidaient tous les pouvoirs souverains, et non de l’empereur moghol qui avait depuis longtemps cessé d’exister pour le Pendjab. C’est ce qui le rendait acceptable pour les hindous, les musulmans et les sikhs. En nommant des personnes aux postes élevés et inférieurs, il a pris soin de représenter toutes les communautés.

Ranjit Singh était connu pour sa piété. Bien qu’il ait régné d’une main de fer, sauf dans les guerres ouvertes, il n’était pas connu pour ôter la vie à qui que ce soit, ce qui le distinguait de ses contemporains ailleurs dans le monde. Tout cri de détresse d’un humain ou d’un animal évoquait sa réponse immédiate. Une fois arrêté par une vieille veuve en chemin, il a rempli son pot de pièces d’or. Un bébé tigre capturé a été relâché lorsque Ranjit Singh a entendu les gémissements de sa mère.

En dépit d’être un maharaja, il est resté simple de cœur. Les visiteurs étaient souvent introduits en sa présence pendant que les tout-petits rampaient sur lui ou lorsqu’il nourrissait les oiseaux de sa propre main. Le dernier empereur moghol Bahadur Shah Zafar lui envoya des palombes et des singes dansants qui furent reçus avec autant d’empressement que des bijoux coûteux.

Ses critiques impartiaux reconnaissent que « jamais peut-être un empire aussi vaste n’a été fondé par un seul homme avec si peu de criminalité ». Même ceux déposés par lui étaient pourvus, non seulement les maisons dirigeantes sikhs mais aussi celles des autres confessions. Il était à la fois impersonnel et prévenant dans la collecte d’argent pour le durbar. Il était connu parmi ses sujets comme un maître aimable et généreux et l’un des meilleurs princes qui aient jamais régné sur l’Inde. En dehors du champ de bataille, il n’a jamais mis personne à mort, même pour le crime le plus odieux, mais il a réussi à maintenir son peuple fougueux dans une parfaite sujétion.

Ranjit Singh a donné au Pendjab 40 ans de paix, de prospérité et de progrès. Il l’a non seulement unifié, mais il s’est également intéressé personnellement à la promotion des arts et de l’artisanat. Il est devenu à la mode pour les nobles de porter des écharpes et des foulards en soie Multan. Les industries de Lahore et d’Amritsar ont également prospéré sous lui. Il a fréquenté des centres d’enseignement supérieur et des dons à des institutions religieuses ont favorisé l’éducation de base. La peinture a prospéré sous son patronage et une nouvelle école de peinture sikh a émergé, combinant les méthodes mogholes avec les couleurs vives de l’école Kangra.

Connu sous le nom de Sher e Punjab pour son patronage libéral, c’est pour les qualités humaines si graphiquement mises en évidence dans les derniers mémoires que Ranjit Singh vit toujours très largement dans l’imagination des gens.

Les mémoires de Fakir nous disent que Ranjit Singh a régné comme un vrai sikh. Nous célébrons le Prakash parv du fondateur du sikhisme, Guru Nanak. Ce faisant, nous célébrons également la consolidation de la panthère sikhe aux mains des gourous successifs. Lors de la fondation du royaume sikh du Pendjab, Ranjit Singh a aidé à réaliser le rêve de la lignée des gourous sikhs, qui sans le pouvoir consommé de son génie n’aurait pas été réalisé.

(L’auteur est un ancien ambassadeur indien. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.