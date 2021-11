Maharashtra : 10 patients morts dans un incendie à l’USI de l’hôpital du district d’Ahmednagar ; Le ministre de l’Intérieur Amit Shah exprime son chagrin

L’incendie de l’hôpital du district d’Ahmednagar a été maîtrisé.

Dans un incident tragique, 10 patients sont décédés aujourd’hui dans un incendie à l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital Ahmednagar dans le Maharashtra. Cela a été confirmé par le collecteur de district Rajendra Bhosale. Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a exprimé son chagrin face à cet incident.

«Profondément angoissé par l’accident déchirant qui a eu lieu à l’hôpital civil d’Ahmednagar, dans le Maharashtra. En cette heure de deuil, mes pensées vont aux familles endeuillées et je prie Dieu pour le prompt rétablissement des blessés », Amit Shah.

के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आग लगने से हुई हृदयविदारक दुर्घटना से अत्यंत व्यथित हूँ। इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं व ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने प्रार्थना करता हूँ। – Amit Shah (@AmitShah) 6 novembre 2021

Selon le collecteur du district, il y avait 17 patients COVID-19 dans les soins intensifs lorsque l’incendie s’est déclaré vers 11 heures. La cause exacte de l’incendie n’est pas encore connue, mais le collecteur a déclaré que les premières enquêtes suggèrent qu’il pourrait avoir été causé par un court-circuit.

Plus de détails sont attendus.

