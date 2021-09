Maharashtra : 2 voitures du train spécial Indore-Daund déraillent à Lonavla ; aucun mal

in

“Tous les passagers du train sont en sécurité. Personne n’a été blessé”, a déclaré Shivaji Sutar, responsable des relations publiques de Central Railway. (Source de la photo : ANI)

Deux voitures du train spécial Indore-Daund ont déraillé lundi matin à la gare de Lonavla, dans le district de Pune, dans le Maharashtra, mais aucun blessé n’a été signalé, ont déclaré des responsables des chemins de fer.

Un chariot (essieu monté) de chacun des deuxième et troisième wagons de l’arrière du train a déraillé vers 7 h 50 alors qu’il entrait sur un quai de la gare de Lonavla, située à environ 80 km de Mumbai, ont-ils déclaré.

« Tous les passagers du train sont en sécurité. Personne n’a été blessé », a déclaré Shivaji Sutar, responsable des relations publiques de Central Railway. Il a déclaré que le train était en route pour la ville de Daund dans le district de Pune en provenance d’Indore dans le Madhya Pradesh. Des véhicules de secours ont été envoyés sur place, a indiqué le responsable.

Les deux voitures déraillées ont ensuite été détachées et le reste du train a poursuivi son voyage à 9h27, a-t-il déclaré.

