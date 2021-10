Maharashtra Bandh 2021: la fermeture totale du gouvernement MVA suite aux violences de Lakhimpur commence à partir de minuit ce soir – ce que nous savons

Les travailleurs de l’AAP manifestent contre le meurtre d’agriculteurs à Lakhimpur Kheri à Shivaji Maharaj Chowk à Navi Mumbai. (Photo PTI)

Dernières nouvelles du Maharashtra Bandh 2021 : Le gouvernement de coalition du Maharashtra Vikas Aghadi a annoncé un bandh de 24 heures pour montrer son soutien aux agriculteurs après les violences de Lakhimpur Kheri. Le Maharashtra Bandh, qui débutera à partir de minuit ce soir, est une tentative de l’opposition non seulement de montrer sa solidarité envers les manifestants, mais aussi de faire front uni contre le gouvernement BJP au pouvoir au Centre. Le NCP, Shiv Sena et les dirigeants du Congrès ont déclaré que les gens viendront d’eux-mêmes pour soutenir le Bandh. Nawab Malik du NCP a déclaré que les membres de son parti exhorteraient les gens à participer à la fermeture sur une base volontaire.

Alors que les services essentiels tels que les magasins médicaux, l’approvisionnement en lait, les hôpitaux, etc. ont été tenus à l’écart du Maharashtra Bandh, d’autres marchés seraient fermés. Pendant ce temps, le Comité du marché des produits agricoles de Pune a annoncé qu’il participerait au Maharashtra Bandh. De même, les commerçants de Chhatrapati Shivaji Market Yard ont également demandé à ses membres de garder tous les magasins fermés.

« Le fils d’un chef du BJP a écrasé des agriculteurs sous le véhicule », a posté Nawab Malik sur Twitter tout en annonçant le Maharashtra Bandh. Il a également appelé le peuple de l’État à faire du Bandh un succès. Le Congrès et d’autres partis ont protesté contre le BJP en tant que ministre adjoint de l’Intérieur, Ajay Mishra, contre l’implication de son fils Ashish Mishra dans les violences dans la ville d’Uttar Pradesh. Ashish Mishra a été arrêté presque une semaine après l’incident.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.