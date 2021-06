Maharashtra CM lance un plan de crédit annuel pour le secteur prioritaire de Rs 4,6L crore

Le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray

Le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a lancé le plan de crédit annuel pour le secteur prioritaire de l’État d’une valeur de 4 60 881 crores de roupies et un plan de crédit annuel global de 18 10 779 crores de roupies lors de la réunion trimestrielle du State Level Bankers Committee (SBLC) du Maharashtra.

Le gouvernement de l’État a fixé l’objectif annuel de prêt de crédit par les banques de Rs 1,19 crore lakh pour le secteur agricole au cours de l’exercice en cours. Sur ce montant, 60 860 crores de roupies sont prévus pour les prêts de récolte pendant les saisons kharif et rabi.

Les banques de l’État ont déboursé des prêts de récolte d’une valeur de 47 972 crores de roupies au cours de l’exercice 21, ce qui est le plus élevé jamais enregistré au cours des cinq dernières années, selon le communiqué publié ici.

Le gouvernement a conseillé aux banques de l’État de continuer à financer davantage dans le cadre des décaissements de prêts agricoles pendant la saison Kharif 2021 en cours et d’atteindre les objectifs de la saison d’ici la fin juin 2021.

Le CM a conseillé aux banques membres d’améliorer les décaissements de crédit dans le secteur agricole et de soutenir également tous les programmes parrainés par le gouvernement, y compris les groupes d’entraide.

Le forum était également guidé par Ajit Pawar, vice-ministre en chef ; Dadaji Bhuse, ministre de l’Agriculture ; Balasaheb Patil, ministre de la Coopération et Dr Vishwajeet Kadam, ministre d’État à l’Agriculture et à la Coopération.

