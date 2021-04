Maharashtra: Comment les MPME du centre économique indien sont ravagées par Covid alors même qu’elles regardent la pire phase actuellement

L’État compte environ 47,78 lakh MPE, dont 47,60 lakh sont des micro-entreprises. (Image de fichier)

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Les micro et petites entreprises (MPE) du Maharashtra, sous l’effet du verrouillage induit par Covid et de la phase post-verrouillage, envisagent un chemin plus long vers la reprise malgré un an après le déclenchement de la pandémie. La puissance économique du pays, Maharashtra, qui a la quatrième plus forte concentration de petites entreprises du pays avec une part de 8% de la base de 6,3 crores des MPME de l’Inde, n’a pas encore connu un redressement complet des petites entreprises qui ont été en deçà de leur production. objectifs en raison d’une pénurie de main-d’œuvre, de capitaux et d’une chaîne d’approvisionnement interrompue, selon les experts auxquels Financial Express Online s’est entretenu.

«La reprise des activités des petites entreprises du Maharashtra ne dépasse pas 35%, tandis que la moyenne nationale serait d’environ 42%. Il y a un impact important sur la production alors que de nombreux travailleurs migrants ne sont pas revenus. En raison des restrictions actuelles de Covid, les entreprises commerciales ne fonctionnent pas correctement alors que les segments de fabrication fonctionnent, mais leur siège social ou leurs succursales ne sont pas ouverts », a déclaré Chandrakant Salunkhe, fondateur de l’Association de développement industriel et économique du Maharashtra (MIEDA) à Financial Express Online.

L’État compte environ 47,78 lakh MPE, dont 47,60 lakh sont des micro-entreprises et 17000 sont de petites entreprises, selon le rapport annuel du ministère des MPME pour l’exercice 21, citant l’enquête NSS 73ème cycle en 2015-2016. L’emploi total parmi ses petites entreprises s’élevait à 90,77 lakh sur 11 crore de personnes employées dans le secteur à travers l’Inde. «Au moins 50 à 55 emplois lakh ont été touchés. Les systèmes comptables et logiciels que ces petites entreprises utilisent pour les commandes ou les fournitures ne sont pas disponibles pour leurs employés à domicile. Vous ne pouvez pas tout gérer au téléphone », a ajouté Salunkhe. MIEDA représente 95 000 petites entreprises du Maharashtra.

Selon l’étude économique du Maharashtra, sur un décaissement de crédit ciblé sur 2,48 crore de Rs pour les petites entreprises au cours de l’exercice 21, 90 000 crores de Rs ont été versés à 8,85 crores de lakh jusqu’en septembre de l’année dernière. Dans le cadre du programme global d’incitations par le gouvernement de l’État pour encourager la création de nouvelles industries dans les zones industriellement moins développées, Rs 473 crore a été décaissé aux MPME jusqu’en novembre contre Rs 258 crore en FY20. De plus, dans le cadre du Pradhan Mantri Mudra Yojana, qui offre jusqu’à Rs 10 prêts lakh aux petites et microentreprises non corporatives et non agricoles, un prêt de Rs 27398 crore a été décaissé sur 47,7 comptes lakh au cours de l’exercice 20. Les données pour FY21 n’ont pas été partagées.

«Les six premiers mois de l’année ont été perturbés car la main-d’œuvre majoritaire était retournée dans leur ville natale alors que le retour était de 40 pour cent inférieur. De plus, le coût de production a également augmenté même s’il n’y a pas eu de relâchement du coût de l’énergie. L’industrie a été fermée pendant des mois, mais le gouvernement a toujours perçu les frais d’électricité. L’énergie est une matière première pour de multiples secteurs comme la fonderie et l’acier. Rs 8,50 par unité est la charge et 25% est une charge fixe, que vous l’utilisiez ou non. Les prix des matières premières ont également augmenté jusqu’à un minimum de 30 pour cent dans toutes les catégories », a déclaré Lalit Gandhi, vice-président principal de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture du Maharashtra (MACCIA) à Financial Express Online. La chambre compte 800 membres d’associations représentant 4,5 lakh MPME.

Les secteurs tels que le textile, la fonderie, l’automobile, le tourisme, etc., ont été touchés au maximum dans l’État tandis que les plastiques, les produits pharmaceutiques, l’épicerie, l’équipement médical, la santé, etc., ont connu une augmentation de la traction des clients. «Les services non essentiels ont été les plus touchés, comme celui de l’automobile, alors que de nombreuses unités de plusieurs secteurs ont dû fermer», a déclaré Purushottam Agwan, vice-président de la Chambre des associations de petites industries basée à Thane.

Maharashtra a été le plus grand bénéficiaire du système de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) pour offrir des prêts aux petites entreprises touchées par Covid et à d’autres entreprises de l’État. Le Maharashtra avait bénéficié de prêts d’une valeur maximale de Rs 14364,30 crore versés aux unités des MPME le 16 septembre 2020, dans le cadre du programme du 16 septembre, a déclaré le ministre d’État aux MPME, Pratap Chandra Sarangi, dans une réponse écrite à une question du Rajya Sabha. an. Les autres principaux États étaient le Tamil Nadu (Rs 12 445,58 crore), le Gujarat (Rs 12 005,92 crore) et l’Uttar Pradesh (Rs 8 907,38 crore).

«L’ECLGS a été utile parce que les MPME pouvaient payer la TPS en attente et d’autres cotisations, mais l’ampleur du problème est si grande qu’il n’a été utile que dans une certaine mesure. Le moratoire a également été utile, mais nous aurions à nouveau besoin d’une concession similaire pour survivre au milieu de la deuxième vague. La chaîne d’approvisionnement a également été gravement touchée. À moins qu’il n’y ait des personnes pour soulever et charger des fournitures dans un camion, comment les MPME obtiendront-elles la matière première? Si des entités sont fermées, comment puis-je réserver ma commande de fournitures? » ajouta Agwan.

Alors que l’Inde a dépassé le Brésil lundi pour devenir le deuxième pays le plus touché avec des cas de Covid continuant d’augmenter, le Maharashtra a mené le décompte de Covid avec 5,64 lakh de cas actifs. L’État a enregistré lundi 51 751 nouvelles infections et 258 décès liés, tandis que sa capitale, Mumbai, a contribué à un cinquième des cas quotidiens de l’État. La deuxième vague pourrait avoir des répercussions sur les petites entreprises qui prolongeraient encore la piste de leur reprise. Selon un rapport du PTI, le ministre d’État Aslam Shaikh avait déclaré que le gouvernement émettrait de nouvelles restrictions pour freiner la propagation mardi lui-même. Le 4 avril, le gouvernement de l’État avait annoncé des couvre-feux nocturnes quotidiens de 20 heures à 7 heures du matin et un verrouillage complet le week-end jusqu’au 30 avril.

«La deuxième vague de covid sera préjudiciable aux entreprises. Le gouvernement a déjà rendu obligatoire le test Covid pour les travailleurs. Nous voyons de nouveau des travailleurs retourner dans leur ville natale en raison de la deuxième vague. Jusqu’à présent, environ 25% des micro-détaillants ont été contraints de fermer boutique », a ajouté Gandhi. Le gouvernement de l’État avait prolongé de cinq jours le délai de notification des travailleurs à Covid, jusqu’au 15 avril, selon une ordonnance datée du 9 avril.

