Maharashtra : Des bordures de niveau 3 seront bloquées à Nagpur sur le problème de la variante Delta Plus

Tous les magasins essentiels et non essentiels seront autorisés à fonctionner jusqu’à 16 heures. (Image représentative)

La Nagpur Municipal Corporation (NMC) a décidé samedi de bloquer de nouvelles bordures dans la ville à partir du 28 juin sous le «niveau 3» de déverrouillage au milieu des inquiétudes concernant la variante Delta Plus du coronavirus. Les horaires quotidiens des magasins vendant des articles essentiels et non essentiels seront réduits de quatre heures jusqu’à 16 heures. Les centres commerciaux, les théâtres et les multiplexes resteront fermés.

Les magasins et établissements non essentiels resteront fermés les samedis et dimanches, conformément à l’ordre émis par le commissaire municipal de Nagpur, Radhakrishnan B. La variante Delta Plus est actuellement une variante préoccupante et, par conséquent, l’Autorité de gestion des catastrophes du district de Nagpur (DDMA) a décidé de serrer plus de restrictions dans diverses activités en mettant en place des bordures de niveau 3 dans la ville à compter du 28 juin, selon l’ordonnance.

Tous les magasins essentiels et non essentiels seront autorisés à fonctionner jusqu’à 16 heures, tandis que les centres commerciaux, les théâtres et les multiplexes (autorisés à fonctionner avec une capacité de 50%) seront fermés. En outre, les rassemblements (sociaux/culturels/divertissements) et les mariages sont autorisés avec 50 pour cent de la capacité de la salle ou 50 personnes selon le moins jusqu’à 16 heures. Un maximum de 20 personnes est autorisé à assister aux funérailles. Les salons, soins de beauté et centres de bien-être fonctionneront jusqu’à 16 heures. Les services de commerce électronique sont autorisés à fonctionner régulièrement, a-t-il déclaré.

« Les déplacements inter-districts en voitures/taxis/bus privés sont rendus réguliers, sauf en cas de déplacement vers (zones inférieures) au niveau 5, où un e-pass sera requis. Les lieux religieux et les piscines resteront également fermés ainsi que les cours d’entraînement », selon l’ordonnance.

Le ministre de la Santé du Maharashtra, Rajesh Tope, a déclaré lundi que 21 cas de la variante Delta plus avaient été trouvés dans l’État, dont les neuf cas les plus élevés à Ratnagiri, sept à Jalgaon, deux à Mumbai et un cas chacun dans les districts de Palghar, Thane et Sindhudurg.

