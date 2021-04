Maharashtra: doubles mutants dans 61% des 361 échantillons Covid; les organismes civiques soulignent le manque de communication des laboratoires, du Centre

Maharashtra Covid deuxième vague: 61% des échantillons séquencés ont des doubles mutants

Maharashtra Covid deuxième vague: doubles mutants dans 61% des 361 échantillons séquencés; les organes civiques se plaignent du manque de communication des laboratoires, du Centre

Le Maharashtra devient progressivement un hotspot de la variante double mutant de Covid-19. L’Institut national de virologie (Pune) a confirmé que 61% des échantillons envoyés pour le séquençage génomique avaient la double mutation E484Q et L452R, désormais classées dans la lignée B.1.617, selon un rapport d’Indian Express.

Au total, 361 échantillons ont été testés au laboratoire de séquençage du génome de Pune entre janvier et mars de cette année. Cependant, les experts dans ce domaine ont observé qu’avec une taille d’échantillon aussi petite, il est impossible de tirer une conclusion sur la propagation du virus muté.

D’un autre côté. les autorités et les responsables des organes civiques du Maharashtra se plaignent également du manque de communication, une circulaire écrite du Centre sur les résultats de l’analyse de l’échantillon. Le gouvernement central a annoncé la présence de la variante double mutant dans 15 à 20% des cas de Covid-19 dans le Maharashtra mais ne l’a pas tenu pour responsable de la deuxième vague dans l’État. Les résultats du séquençage du génome ont été partagés par les responsables de la VNI à tous les chefs de district des laboratoires gouvernementaux, mais le gouvernement de l’État n’a pas encore reçu de rapport écrit à ce sujet. Le ministre de la Santé Rajesh Tope a demandé au Centre un rapport écrit détaillé sur le séquençage du génome sur le même sujet.

Les responsables ont déclaré qu’ils avaient demandé à plusieurs reprises au Centre qu’une mutation était leur préoccupation qui entraîne une augmentation du nombre de cas et qu’une stratégie différente doit être adoptée, mais le Centre a soutenu qu’il n’était pas nécessaire de mettre en place un nouveau mécanisme pour contenir la propagation de la maladie. les infections. , A déclaré le secrétaire à la Santé du Maharashtra, le Dr Pradeep Vyas. Selon But Dr Sujeet Singh, directeur du Centre national de contrôle des maladies, on ne peut pas conclure directement que la surtension est causée par la variante.

Les données de la VNI ont montré que le variant du double mutant est apparu dans trois échantillons à Akola et dans un échantillon à Thane en janvier et à un mois, il a été observé dans 50% des échantillons dans 13 districts du Maharashtra, Amravati, Akola, Bhandara, Hingoli, Gondia et Nagpur, Chandrapur, Wardha, Pune et Yavatmal. En mars, deux à 14 échantillons portaient les variantes dans des districts comme Mumbai, Aurangabad, Palghar, Jalna.

La lignée B.1.617 a deux types de protéines de pointe. Le type E484Q peut échapper à la réponse immunitaire, mais le type L452R a la capacité d’échapper à la mutation. Les deux ensemble sont moins virulents mais plus transmissibles et infectieux. La lignée B.1.617 a été trouvée dans la plupart des échantillons séquencés à Amravati et Akola.

Pendant ce temps, les experts et les responsables de la santé demandent des résultats plus rapides si nécessaire, le séquençage du séquençage du génome au niveau du district, car le modèle de la nouvelle variante est imprévisible et l’État doit agir rapidement. Le Dr Gagandeep Kang, professeur de microbiologie au Christian Medical College de Vellore, a soulevé la question de la qualité de la surveillance. L’Inde ne séquençait le génome qu’à 1 pour cent ou même moins d’échantillon de Cocid-19. Les experts insistent également pour une collecte aléatoire d’échantillons afin d’évaluer où se trouve exactement le virus double mutant.

Les responsables du Maharashtra veulent également que la conclusion soit bientôt tirée des données de séquençage du génome, car cela les aidera à mieux désigner les zones de confinement. Selon un responsable de la santé d’Amravati, il n’y a pas de rapport officiel sur les échantillons envoyés en février. Les deux cas suspects de réinfection à Amravati avaient la lignée B.1.617. Dans l’Andhra Pradesh, le Karnataka, le Telangana, le nord de l’Inde, des réinfections sont également associées à des mutations N440K.

Amravati a vu une augmentation soudaine de 150 à 1000 cas en février et a été fermé. Le nombre d’infections continue d’augmenter mais le rythme est plus lent.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.