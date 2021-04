Maharashtra et Uttar Pradesh au coude à coude dans la course pour le meilleur producteur de sucre

On s’attend à ce que le Maharashtra produise 105 à 107 lakh de sucre, tandis que la production dans l’UP devrait atteindre 105 lakh à la fin de la saison.

Après un écart de près de cinq ans, le Maharashtra a dépassé l’Uttar Pradesh (UP) dans la production de sucre. L’Etat a franchi la barre des 100 lakh à la fin du mois de mars, contre 96 lakh de l’UP.

On s’attend à ce que le Maharashtra produise 105 à 107 lakh de sucre, tandis que la production dans l’UP devrait atteindre 105 lakh à la fin de la saison.

Les observateurs de l’industrie ont déclaré que la course au coude à coude pourrait se poursuivre cette saison et la suivante également.

Prakash Naiknavare, MD, Fédération nationale des sucreries coopératives, a déclaré que l’UP avait dépassé le Maharashtra à cause de la variété de canne Co-0238. «Cette variété a été introduite en 2012 et presque tout le secteur sucrier de l’UP, en particulier le secteur privé, l’a repris. Par conséquent, UP a produit plus de sucre que le Maharashtra de 2016-17 à 2019-20 », a-t-il déclaré.

«Cette variété a donné aux usines UP un meilleur tonnage et une meilleure récupération. De plus, avec près de 23 hectares de lakh, l’UP a le double de la superficie cultivée en canne à sucre que les 10 à 11 hectares de lakh dans le Maharashtra », a déclaré Naiknavare.

La différence entre les États est que l’UP a de nombreuses unités khandsari et gur (jaggery) et qu’au moins 30 à 40% de la canne est détournée, a-t-il déclaré, ajoutant qu’aucun chiffre authentique n’était disponible car il s’agit d’un secteur non organisé.

Toute variété de canne à sucre ne donne pas de résultats au-delà de six à huit ans et, par conséquent, la production en UP est à la baisse, a-t-il déclaré. La culture est devenue sensible à la pourriture rouge et la récupération et le tonnage ont diminué. «Le gouvernement de l’UP a pris la décision d’autoriser les usines de gur dans un rayon de 10 km et la canne a été détournée pour l’éthanol et le khandsari», a-t-il déclaré.

Naiknavare a déclaré que l’UP continuera de dominer car la nappe phréatique dans l’UP est bonne et son irrigation se fait par des puits tubulaires, contrairement au Maharashtra, qui dépend de la pluie.

Le commissaire au sucre du Maharashtra, Shekhar Gaikwad, a déclaré que la production de l’État avait dépassé celle de l’UP parce que la productivité était passée à 6-7 tonnes par hectare en raison des bonnes pluies au cours des deux dernières saisons. De plus, la maladie de la pourriture rouge affecte la canne à sucre dans l’UP, a-t-il déclaré. Le commissaire a déclaré que plusieurs producteurs de raisin du Maharashtra se tournaient vers la canne à sucre en raison des paiements en temps opportun aux agriculteurs. Il a déclaré que le Maharashtra continuerait également à dépasser sa production au cours de la saison à venir.

Abhinash Verma, directeur général de l’Indian Sugar Mills Association (ISMA), a déclaré que, selon les estimations de l’ISMA, l’UP et le Maharashtra devraient produire environ 105 lakh de sucre cette saison. Le détournement de la canne à sucre vers le khandsari et le gur se fait davantage dans l’UP que dans le Maharashtra et les deux États sont susceptibles de détourner près de 6,5 lakh de canne à sucre vers la production d’éthanol, a-t-il déclaré.

À la fin de la saison, les deux États pourraient être sur un pied d’égalité ou avoir une différence de quelques tonnes, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il serait trop tôt pour tirer des conclusions concernant les variétés de canne à sucre à ce stade. Cela pourrait être une année aberrante pour UP car il y a eu une infestation de ravageurs due à la stagnation des eaux de pluie dans les champs de canne à sucre, a-t-il ajouté.

