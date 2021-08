Maharashtra FYJC CET Admission 2021 dernières nouvelles Maharashtra FYJC CET Admission 2021 annulée

La Haute Cour a ordonné à l’État de commencer les admissions en classe 11 en tenant compte des notes de classe 10 et des évaluations internes des étudiants. (Crédit photo : PTI)

Maharashtra FYJC CET Admission 2021 annulée: Un banc de division de la Haute Cour de Bombay a rejeté mardi le test d’entrée commun (CET) pour l’admission à la classe 11 au Maharashtra, notant qu’il s’agissait d’une « injustice flagrante » et d’une menace pour la vie des étudiants au milieu de la pandémie de Covid-19.

Selon une notification du gouvernement de l’État publiée en mai, l’admission au Maharashtra FYJC CET 2021 devait avoir lieu le 21 août pour les étudiants de la classe 10 pour l’entrée dans les collèges juniors.

Dans son ordonnance, les juges RD Dhanuka et RI Chagla ont déclaré que le gouvernement ne pouvait pas légalement émettre la notification, ajoutant que le tribunal pouvait intervenir dans des cas extrêmes d’injustice flagrante, comme c’était le cas.

Le banc de la division a ajouté que l’affaire était apte à être traitée suo moto même s’il n’y avait pas de pétition contestant la notification.

Dans son ordonnance, le banc a déclaré que l’admission au Maharashtra FYJC CET 2021 était autorisée, cela exposerait un grand nombre d’étudiants et conduirait à un effet en cascade. Il a annulé la notification du gouvernement de l’État du 28 mai selon laquelle l’admission au Maharashtra FYJC CET 2021 serait effectuée pour tous les étudiants de la classe 10 de tous les conseils.

La notification avait permis aux étudiants réticents d’être admis sur la base de leurs notes globales en classe 10. Mardi, la Haute Cour a ordonné à l’État de commencer les admissions en classe 11 en tenant compte des notes de classe 10 et des évaluations internes des étudiants. Il a ordonné au gouvernement de l’État de terminer le processus dans les six semaines.

L’ordonnance de HC est intervenue à la suite d’une pétition d’Ananya Patki, étudiante au CICSE basée à Mumbai, et des demandes d’intervention de quatre étudiants de l’IGCSE. Les pétitions ont décrit la décision du gouvernement du Maharashtra de procéder à l’admission au Maharashtra FYJC CET 2021 comme « discriminatoire ».

L’avocat général Ashutosh Kumbhakoni avait fait valoir que tous les étudiants seraient admis en classe 11, mais ceux qui voulaient les collèges de leur choix devaient s’inscrire à l’admission Maharashtra FYJC CET 2021.

Yogesh Patki, avocat et père du requérant, avait déclaré que la décision avait été prise au hasard et que la date de l’examen avait été annoncée le 19 juillet dans un bref délai. Il a déclaré que la notification était en violation de l’article 14 et de l’article 21 de la Constitution car elle créerait des problèmes pour des milliers d’étudiants non vaccinés âgés de 15 à 16 ans, avait-il fait valoir.

Kumbhakoni a répondu que l’État était compétent pour émettre la notification, ajoutant que le test était «facultatif» et serait effectué conformément aux protocoles de Covid-19.

