Maharashtra lance un appel d’offres pour 500 MW d’énergie solaire

Pour augmenter la part des énergies renouvelables dans son offre, Maharashtra a lancé un appel d’offres pour 500 mégawatts (MW) d’énergie solaire. La société d’État de distribution d’électricité de l’État du Maharashtra (MSEDCL) signera un accord d’achat d’électricité (PPA) de 25 ans avec le plus bas soumissionnaire participant à l’enchère.

Sur les 39 084 MW de capacité solaire installée dans le pays, le Maharashtra abrite 2 290 MW.

L’Inde s’est fixé comme objectif d’augmenter la capacité des centrales de production d’énergie renouvelable installées à 450 GW d’ici 2030. Cependant, si l’objectif doit être atteint, le nombre d’annulations doit être réduit. Sur les 143 GW d’appels d’offres lancés pour la construction de capacités solaires, depuis FY17, environ 78 GW ont été annulés.

La capacité actuelle de production d’énergie renouvelable installée est de 94 GW et environ 34 GW sont en cours de mise en œuvre à différentes étapes tandis que 30 GW sont en cours d’appel d’offres.

Sur les 24 GW appels d’offres solaires lancés en FY21, environ 14 GW ont été mis aux enchères. Le tarif solaire le plus bas de `1,99 / unité a été découvert en FY21 pour une vente aux enchères de 500 MW menée par Gujarat en décembre 2020. En novembre 2020, le taux de` 2 / unité a été découvert dans l’enchère solaire pour le Rajasthan.

La plupart des promoteurs citant les tarifs les plus bas de l’exercice 21 étaient soutenus par des capitaux étrangers, qui ont profité de l’environnement de taux d’intérêt bas à l’échelle mondiale. Cependant, avec l’imposition d’un droit de douane de base sur l’importation d’équipements solaires à partir d’avril 2022, les tarifs devraient augmenter

Les projets solaires situés n’importe où dans le pays sont éligibles pour participer aux enchères pour vendre de l’électricité au Maharashtra. Les projets en construction, qui n’ont pas encore d’acheteurs contractuels, peuvent également participer.

L’énergie solaire sera utilisée pour remplir l’obligation d’achat d’énergie renouvelable (RPO) mandatée par le Centre de l’État, indique le document d’appel d’offres.

Le dernier appel d’offres fait suite à l’appel d’offres lancé par l’État pour 1 300 MW de projets solaires à construire dans l’État dans le cadre du «Mukhyamantri Saur Krishi Vahini Yojana», qui sera spécifiquement utilisé pour fournir de l’énergie à l’agriculture.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.