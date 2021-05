Maharashtra lance un appel d’offres pour une puissance hybride éolienne-solaire de 500 MW

Le prix du solaire autonome est tombé au niveau record de 1,99 Rs / unité, soutenu par la baisse des taux d’intérêt, la baisse des prix des panneaux solaires, l’amélioration de la technologie et l’assurance d’achat d’électricité.

Peu de temps après que le Maharashtra a lancé un appel d’offres pour 500 mégawatts (MW) d’énergie solaire le 7 mai, la société d’État Maharashtra State Electricity Distribution Company (MSEDCL) a lancé un appel d’offres pour acheter 500 MW d’électricité supplémentaire à partir de projets hybrides éolien-solaire. Dans un projet hybride éolien-solaire, au moins un tiers de la capacité de production est basée sur l’énergie éolienne ou solaire. Maharashtra signera un accord d’achat d’électricité (PPA) de 25 ans avec le plus bas soumissionnaire participant à l’enchère.

La politique hybride a été lancée en 2018, principalement pour surmonter les défis posés par le caractère intermittent des centrales éoliennes et solaires. Le modèle envisageait de configurer des éoliennes et des systèmes solaires aux mêmes points de connexion au réseau pour une utilisation optimale des capacités de production et de transport d’électricité.

La dernière offre de la Solar Energy Corporation of India pour la mise en place de 1200 MW de centrales hybrides éolienne-solaire a découvert le tarif le plus bas de 2,41 Rs / unité en décembre 2020, bien inférieur aux 2,69 Rs / unité cotés par les entreprises lors de la précédente vente aux enchères pour l’hybride. usines tenues en mai 2019.

L’énergie hybride éolienne-solaire sera utilisée pour remplir l’obligation d’achat d’énergie renouvelable (RPO) mandatée par le Centre du Maharshtra, indique le document d’appel d’offres. Les projets commandés, qui n’ont aucune obligation envers les acheteurs existants, peuvent également participer à l’enchère. Le Maharashtra a également récemment lancé un appel d’offres pour 1 300 MW de projets solaires à construire dans l’État sous le «Mukhyamantri Saur Krishi Vahini Yojana», qui sera spécifiquement utilisé pour fournir de l’énergie pour l’agriculture.

Le prix du solaire autonome est tombé au niveau record de 1,99 Rs / unité, soutenu par la baisse des taux d’intérêt, la baisse des prix des panneaux solaires, l’amélioration de la technologie et l’assurance d’achat d’électricité. Sur les 39 084 MW de capacité solaire installée dans le pays, le Maharashtra abrite 2 290 MW.

L’Inde s’est fixé comme objectif de porter la capacité des centrales de production d’énergie renouvelable installées à 450 GW d’ici 2030. La capacité de production d’énergie renouvelable installée actuelle s’élève à 94 GW et environ 34 GW sont en cours de mise en œuvre à divers stades tandis que 30 GW en sont enchère.

