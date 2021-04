Le gouvernement du Maharashtra a ordonné aux restaurants et aux bars de rester fermés jusqu’au 30 avril pour limiter la propagation du Covid-19. restrictions. (Image IE)

Le gouvernement du Maharashtra a ordonné aux restaurants et aux bars de rester fermés pour limiter la propagation des restrictions de Covid-19. Seuls les restaurants faisant partie des hôtels seront autorisés à rester ouverts. Les plats à emporter et les livraisons à domicile sont autorisés entre 7h et 20h tous les jours, même le week-end. Le personnel de livraison à domicile doit porter un rapport de test RT-PCR négatif valide pendant 15 jours jusqu’à ce qu’il soit vacciné.

Les autorités de l’État ont autorisé les propriétaires de transports publics à opérer, mais avec une capacité limitée. Les autorickshaws ne peuvent transporter que deux passagers à la fois. Les taxis peuvent avoir 50 pour cent de la capacité du véhicule à l’exclusion du conducteur. Les contrevenants et les passagers ne portant pas de masque seront condamnés à une amende de 500 roupies chacun. Pour les trains en dehors des gares, les passagers debout ne sont pas autorisés dans le compartiment général, ce qui rend en outre incommode pour les passagers de se rendre à Mumbai et dans d’autres villes du Maharashtra.

Bien que le chef du Maharashtra Nava Nirman Sena, Raj Thackrey, et les chefs de l’opposition se soient engagés à soutenir le gouvernement dans ses nouvelles mesures, mais l’Association des hôtels et restaurants trouve la décision frappante pour le secteur de l’hôtellerie.

Pradeep Shetty, co-secrétaire de la Fédération des hôtels et restaurants de l’Inde, s’est entretenu avec l’Indian Express et s’est inquiété de la perte de moyens de subsistance due aux pertes récurrentes des restaurateurs.

Parlant de la façon dont Covid-19 a frappé l’industrie, Shetty a déclaré que la source de revenus de plus de 2 lakh à Mumbai appartenant au secteur non organisé a été extrêmement perturbée. Près de 50 pour cent des restaurants ont fermé les volets de façon permanente, 20 pour cent souffrent de pertes et plus de 20 pour cent n’ont pas ouvert complètement depuis la levée du verrouillage. Les autres restaurants fonctionnent avec des revenus inférieurs à 50 pour cent du niveau d’avant Covid.

Environ deux personnes lakh ont perdu leur emploi dans le secteur de l’hôtellerie et aucun soutien n’a été accordé par le gouvernement, a-t-il ajouté.

Un représentant de l’industrie, Shetty veut maintenant le statut d’industrie et la renonciation aux paiements statutaires du gouvernement comme moyen de soulagement pour aider pendant ces temps difficiles. Shetty a en outre affirmé que les colis de secours fournis par le gouvernement par l’intermédiaire de divers ministères, RBI étaient inadéquats et n’atteignaient pas correctement les bénéficiaires.

Parlant des défis auxquels les restaurants et les restaurants sont actuellement confrontés, il a déclaré que pour les restrictions et le travail à domicile, il ne se passe pas grand chose pendant la journée, en particulier du bureau, des étudiants. De plus, le couvre-feu nocturne est devenu un frein, car 90% des revenus des restaurants proviennent de la restauration.

Shetty a mentionné qu’il avait demandé d’augmenter le couvre-feu à 23 heures pour que les restaurants puissent faire des affaires. Si le couvre-feu se prolonge au-delà du 15 avril, Shetty craint qu’il ait un impact sur l’industrie qui contribue à 10% du PIB de l’Inde au point de «disparaître». De plus, étant donné que 7 pour cent de la main-d’œuvre appartenant au secteur non organisé, les nouvelles restrictions viendront comme une «catastrophe 2.0» pour l’industrie hôtelière, a déclaré le membre de la Fédération des hôtels et restaurants.

Shetty a conclu que le mythe selon lequel les restaurants propagent les infections à Covid-19 devrait être corrigé. Poursuivant sa demande d’augmenter le couvre-feu, il a déclaré que les propriétaires devraient se charger eux-mêmes de se conformer aux protocoles.

