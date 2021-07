Maharashtra: l’équipe centrale suggère un verrouillage total à Kolhapur et Sangli en raison de l’augmentation des cas de COVID

L’IMD a émis une alerte rouge pour cinq districts du Maharashtra, prévoyant des précipitations extrêmement fortes (Photo: PTI)

Maharashtra : Une équipe centrale d’experts a suggéré un verrouillage total à Kolhapur et à Sangli dans le Maharashtra. L’équipe centrale s’inquiète de savoir pourquoi la transmission ne diminuait pas dans les deux districts malgré une série de mesures prises régulièrement. Les autorités sanitaires de l’État ont déclaré que le rapport des membres de l’équipe centrale était toujours attendu.

Rajesh Tope, ministre de la Santé de l’État, s’est dit préoccupé par 10 districts qui ont un taux de positivité plus élevé que le reste de l’État. L’équipe centrale a visité certains de ces endroits et a insisté sur la prise de mesures appropriées sur place, telles que les tests, la recherche des contacts et la vaccination. Il a en outre ajouté que tous les protocoles sont pris en charge de leur côté. Je me rendrais bientôt à Delhi et réitérerais la demande de l’État au Centre d’aider avec plus de doses de vaccin.

Le Dr Sijeet Singh, directeur du Centre national de contrôle des maladies, a déclaré à Indian Express que les autorités sont toujours en train d’explorer et d’essayer de comprendre si le sujet de préoccupation est la variante COVID et c’est à cause de la variante que les cas ne diminuent pas davantage dans l’État .

Le Dr Shashank Joshi, l’un des experts du groupe de travail de l’État sur Covid, a déclaré que l’augmentation de l’infection à coronavirus dans les districts – Kolhapur, Sangli, Satara, Pune rural et même Ahmednagar et Nandurbar est préoccupante. Il a en outre ajouté qu’il y a quelque chose qui ne va pas. L’ensemble de la ceinture ouest du Maharashtra montre une tendance à la hausse de l’infection et est la principale cause de préoccupation.

Le Maharashtra est aux prises avec deux crises graves en ce moment – ​​COVID-19 et de fortes précipitations. Le département météorologique indien a émis une alerte rouge pour cinq districts du Maharashtra, prévoyant des précipitations extrêmement fortes dans des endroits isolés pour mercredi et jeudi. L’alerte a également été émise pour Raigad et Pune. Une alerte orange a été émise pour Mumbai pour les deux jours, indiquant la possibilité plus élevée de précipitations fortes à très fortes. Des précipitations extrêmement fortes signifieraient des précipitations de plus de 204,5 mm en 24 heures, a déclaré le bureau du MeT.

