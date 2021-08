Maharashtra : les écoles sont prêtes à rouvrir ! Présence physique non obligatoire, tous les enseignants doivent être vaccinés-Lire la suite

En ce qui concerne les dispositions d’assise, un seul élève sera autorisé à s’asseoir sur un banc également avec une distance de six pieds entre les deux bancs (Image représentative / IE)

Le gouvernement du Maharashtra a publié mardi une SOP détaillée pour les écoles. Les écoles de l’État rouvriront à partir du 17 août après être restées fermées à partir de mars 2020, depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé le pays. Depuis lors, les étudiants étudient via des cours en ligne. Maintenant, avec la réouverture prochaine des écoles, les cours hors ligne commenceront dans les zones rurales pour les élèves des classes 5 à 8, et dans les villes pour les élèves des classes 8 à 12 en gardant à l’esprit le protocole Covid, a annoncé la semaine dernière le ministre de l’Éducation Varsha Gaikwad.

Un comité de quatre membres sera mis en place par les commissaires municipaux de Mumbai, Mumbai Suburban et Thane prendra des décisions sur la réouverture des écoles dans leur juridiction respective. Des comités similaires seront mis en place dans les districts dirigés par les collecteurs respectifs pour prendre des décisions en tenant compte de la situation de covid dans la région. Les écoles ne démarreront que dans les endroits (villages, villes) où le nombre de cas de covid a considérablement diminué au cours du mois dernier, conformément aux SOP.

La direction de l’école a été invitée à lancer une campagne « Retour à l’école » pour informer les élèves que les écoles rouvriront bientôt. Le SOP a également exigé que la présence physique ne soit pas obligatoire pour les étudiants. Les enseignants doivent obtenir le consentement des parents avant de demander à leurs pupilles d’assister physiquement aux cours. Les écoles doivent être équipées de thermomètres numériques, de désinfectants, entre autres dispositifs de protection. Si des centres de quarantaine ont été mis en place dans les écoles, ils doivent être fermés avant la réouverture de l’école, a indiqué l’administration du district. Les enseignants et le personnel des écoles devront se soumettre au test RT PCR 48 heures avant la réouverture de l’école.

En ce qui concerne la disposition des sièges, un seul élève sera autorisé à s’asseoir sur un banc également avec une distance de six pieds entre les deux bancs. Aussi, le cours se déroulera en deux sessions pour les écoles avec un nombre élevé d’élèves afin d’éviter tout risque de contraction. SOP a également déclaré que les horaires scolaires ne devraient être que de trois à quatre heures et pas plus longtemps que cela. Il ne devrait pas y avoir plus de 15 à 20 élèves dans chaque classe à un moment donné.

Les autorités locales doivent s’assurer que tous les enseignants sont complètement vaccinés car il sera obligatoire pour tous les enseignants de se faire vacciner. Il leur a également été demandé de s’abstenir d’utiliser les transports en commun pour se rendre à l’école. Le SOP indiquait également que les parents/tuteurs des élèves ne seraient pas autorisés à entrer dans les locaux de l’école pour empêcher la surpopulation. L’État compte actuellement un nombre total de 19 997 écoles secondaires et supérieures, dans lesquelles plus de 45 étudiants lakh étudient dans les classes 8 à 12.

