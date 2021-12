Maharashtra: les rassemblements plafonnés à 50 personnes alors que les cas de coronavirus augmentent

Pas plus de 100 personnes dans des espaces clos et 250 personnes dans des espaces ouverts ont été autorisées à assister à une cérémonie de mariage ou à un rassemblement social, culturel, politique et religieux plus tôt.

Le gouvernement du Maharashtra a plafonné à 50 la participation aux rassemblements dans des espaces ouverts ou fermés, à la suite d’une augmentation des cas de coronavirus dans l’État.



Le gouvernement de l’État a publié de nouvelles directives jeudi soir, plafonnant le nombre de participants à ces événements à 50 personnes.

Le nouvel arrêté stipule également que seules 20 personnes peuvent assister aux derniers sacrements.

Le Maharashtra a enregistré 5 368 cas de coronavirus jeudi, un pic de 1 468 cas par rapport à la veille. Cela a propulsé le décompte COVID-19 de l’État à 66 70 754.

À l’heure actuelle, il y a 18 217 cas actifs dans l’État. Avec 1193 patients COVID-19 sortis dans la journée, le nombre de ceux récupérés est passé à 65 07 330.

Le Maharashtra a signalé jeudi 198 nouveaux cas de la variante Omicron, dont 190 rien qu’à Mumbai, portant à 450 le nombre de cas de cette dernière variante de coronavirus dans l’État.

