Maharashtra Mandis rapporte une perte de 20% en raison du verrouillage

Les comités du marché des produits agricoles (APMC) du Maharashtra ont signalé une baisse des revenus allant jusqu’à 20%, plusieurs comités de marché restant fermés en raison des restrictions de verrouillage et des vacances hebdomadaires, selon de hauts responsables.

Environ 108 des 305 mandis de l’État sont restés fermés mardi en raison du verrouillage et de leurs vacances hebdomadaires, selon les données disponibles auprès du directeur du marketing du Maharashtra. Mardi, 124 mandis sont restés fermés dans l’État tandis que 196 comités ont été fermés lundi.

«Chaque jour, au moins 200 à 225 comités de marché travaillent. Cependant, ce sont des temps extraordinaires et étant donné la situation actuelle, les autorités locales ont le pouvoir de décider si les opérations quotidiennes peuvent se poursuivre dans ces Mandis », a déclaré Satish Soni, directeur du marketing.

«Tous les 305 comités de marché et 585 chantiers de sous-marché devraient fonctionner à l’exception de leurs vacances hebdomadaires. Les APMC ne peuvent pas non plus arrêter de fonctionner au-delà de 3 jours de vacances continues », a-t-il déclaré.

Soni a déclaré que la fermeture de certains des mandis en raison du verrouillage a eu un impact sur les arrivées sur le marché, entraînant une baisse de 20% des revenus.

«Les marchés fonctionnent avec des horaires restreints, et par conséquent, les arrivées sont moindres. Aucun commerce de détail n’est autorisé et les entrées ont été limitées uniquement aux grossistes et aux fonctionnaires compétents du comité de marché », a-t-il déclaré.

Maharashtra a 305 APMC, 598 chantiers de sous-marché, avec un chiffre d’affaires de Rs 45 681 crore. Il engage 7 000 employés. Sous le choc d’une vague Covid sans précédent, le gouvernement du Maharashtra a annoncé un couvre-feu sévère comme des restrictions sur les mouvements publics jusqu’au 15 mai, qui devrait être prolongé jusqu’à la fin du mois.

Tous les 17 comités de marché de Nashik resteront fermés jusqu’au 23 mai après l’imposition de restrictions de type lockdown. Nashik est une importante ceinture de culture d’oignon dans le Maharashtra. Des verrouillages similaires ont également été annoncés dans d’autres districts.

Selon les données de la direction du marketing de l’État, le nombre maximum de mandis a été fermé mardi dans les divisions d’Amravati et de Nagpur. Environ 43 des 50 comités de marché de la division de Nagpur ont été fermés mardi, tandis que 23 des 55 comités de marché de la division Amravati sont restés fermés le même jour.

Les APMC ont été invités à adhérer strictement au comportement approprié de Covid-19, a déclaré Soni. Les autorités locales devraient surveiller le fonctionnement des comités de marché dans les zones urbaines et rurales et assurer le bon fonctionnement de ces marchés, a-t-il déclaré. Le gouvernement de l’État a d’abord imposé le verrouillage le 22 avril, qui a ensuite été prolongé jusqu’au 15 mai au milieu des craintes d’une nouvelle vague de pandémie.

