Maharashtra: plus de 500 magasins ravagés par un incendie massif au marché de Pune Fashion Street sur MG Road

Pune Fire: Fashion Street sur MG Road est une destination de shopping populaire qui abrite de petits magasins vendant des vêtements, des chaussures et d’autres accessoires de mode.

Lors d’un incident tragique, plus de 500 magasins ont été ravagés par un incendie qui s’est déclaré hier soir au marché de Fashion Street à Pune. Environ 16 offres d’incendie et deux camions-citernes ont été déployés pour éteindre l’incendie qui a été maîtrisé après environ heures d’efforts inlassables par le personnel du service d’incendie. Il a fallu 60 pompiers dont 10 officiers pour éteindre le feu dans une opération qui a duré environ quatre heures.

Aucune victime n’a été signalée à ce jour, mais une lourde perte pour les colporteurs et les commerçants a été signalée, selon le chef des pompiers de la société municipale de Pune.

Le Maharashtra a été témoin de quatre incendies majeurs – deux hier et deux aujourd’hui. Un incendie majeur s’est déclaré tôt aujourd’hui dans une unité industrielle de Badlapur MIDC dans le district de Thane. L’incendie a été maîtrisé et, heureusement, personne n’a été blessé dans l’incident. Un autre incendie s’est déclaré dans une fosse de fils électriques dans la région de Prabhadevi à Mumbai. 15 offres d’incendie ont été pressées dans le service et les opérations de lutte contre l’incendie sont en cours.

Hier, un incendie majeur s’est déclaré dans un hôpital de traitement COVID-19 à Mumbai. Neuf patients atteints de coronavirus seraient décédés dans l’incendie de l’hôpital COVID-19 d’un centre commercial de Mumbai. Les neuf patients sont décédés des suites d’une suffocation à la suite de l’incendie, tandis que deux autres patients de l’hôpital étaient déjà décédés des suites d’un coronavirus avant que l’incendie ne se déclare, a déclaré BMC.

