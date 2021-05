Maharashtra produit 106,3 lakh de sucre à la fin de la saison de broyage

Les régions de Kolhapur, Ahmednagar et Pune représentaient plus de 50% de la production totale de l’État. Les régions d’Aurangabad, Nanded, Amravati et Nagpur sujettes à la sécheresse ont produit 197 lakh quintal de sucre, soit 19% de la production totale de l’État. Au total, 53 usines avaient commencé des opérations de concassage dans ces régions sujettes à la sécheresse.

La saison sucrière 2020-2021 du Maharashtra est terminée, l’État produisant 106,3 lakh de sucre après avoir broyé 1012 lakh de canne à sucre avec une récupération de sucre de 10,50%, ont déclaré des responsables du Maharashtra Sugar Commissionerate.

Environ 190 sucreries, dont 95 coopératives et 95 usines privées, ont participé à la saison de broyage, fonctionnant en moyenne 140 jours. L’État avait produit un record de 107 lakh de sucre au cours de la saison 2018-2019.

Le commissaire au sucre Shekhar Gaikwad a déclaré que la canne à sucre était cultivée sur 11,42 hectares de lakh pour la saison 2020-2021, contre 8,22 hectares de lakh en 2019-20. La superficie de plantation pour la saison 2021-22 n’a pas encore été évaluée, a-t-il déclaré. Selon des estimations approximatives, l’État pourrait voir la culture de la canne à sucre sur au moins 12 lakh hectares, a-t-il dit, ajoutant que les agriculteurs passent d’autres cultures à la canne à sucre en raison de revenus garantis.

Environ 37 moulins de Kolhapur ont broyé 231 lakh tonne de canne pour produire 277 lakh quintaux de sucre avec un taux de récupération de sucre de 12%, tandis que 31 moulins de Pune ont broyé 231 lakh tonne de canne et produit 253 lakh tonne de sucre avec une récupération de 10,97 %. Cette saison, 43 usines de Solapur ont broyé 176 lakh de canne à sucre pour produire 165 lakh de sucre avec un taux de valorisation de 9,38%.

Gaikwad a déclaré qu’au 15 mai, les sucreries de l’État devaient aux agriculteurs `1 458,73 crore après avoir effectué des paiements de prix équitables et rémunérateurs (FRP) de 21 429,35 crore (près de 93,63% du total des paiements de FRP dus aux agriculteurs). L’État a émis des ordonnances de certificats de recouvrement des recettes (RRC) à 19 usines qui n’ont même pas effectué de paiements partiels aux agriculteurs. Gaikwad a déclaré que les CRR seront attribués à d’autres usines de Marathwada.

Suite aux ordres, les collecteurs de district ont le pouvoir de saisir les biens, y compris les sucreries et les produits. Les fonds collectés lors de la vente aux enchères peuvent être utilisés pour payer les cotisations des agriculteurs.

Le commissaire a déclaré que les stocks de sucre avec les usines pourraient être de l’ordre de 50 lakh tonnes à la date. Cette année, environ 10 lakh de tonnes de sucre ont été détournées vers l’éthanol et l’objectif est de détourner 15 lakh de tonnes la saison prochaine, a-t-il déclaré.

