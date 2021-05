Maharashtra se plaint des restrictions sur le mouvement des graines de soja de MP

Auparavant, les agents agricoles d’Indore et d’Ujjain avaient adopté une ordonnance restreignant le mouvement des semences de soja destinées à la vente en dehors de la juridiction de ces districts.

Le ministère de l’Agriculture, Maharashtra, a écrit au Centre pour se plaindre d’un ordre adopté par le gouvernement du Madhya Pradesh imposant des restrictions sur le mouvement des graines de soja destinées à la vente hors d’Indore et d’Ujjain. Le commissaire à l’agriculture, Maharashtra et le secrétaire à l’agriculture ont exhorté le Centre à intervenir pour retirer les restrictions déclarant que l’ordre est en violation de la loi sur les semences, 1983. Maharashtra est un grand État producteur de soja et une grande partie de la demande de semences du secteur privé est pris en charge par les entreprises semencières du député, le commissaire à l’agriculture du Maharashtra a souligné dans la lettre.

Auparavant, les agents agricoles d’Indore et d’Ujjain avaient adopté une ordonnance restreignant le mouvement des semences de soja destinées à la vente en dehors de la juridiction de ces districts. Cette décision a peut-être été prise en raison de la pénurie de semences pour la prochaine saison de Kharif, ont déclaré des gens de l’industrie.

Un certain nombre de sociétés semencières du Maharashtra ainsi que MP ont une production de semences de sélectionneur, de semences certifiées ou véridiques dans les districts d’Indore et d’Ujjain et d’autres districts du MP, a-t-il déclaré. Cette commande perturbera le plan, l’approvisionnement et la vente de semences de soja au Maharashtra, causant de graves inconvénients aux agriculteurs et conduira à des profits de la part de certaines entreprises en raison de la pénurie qui en résultera.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.