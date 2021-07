Maharashtra SSC 10th Result 2021: Liste des sites Web, des applications pour vérifier le résultat SSC 2021, Comment vérifier le 10e résultat de la classe avec ou sans billet Hall

in

Plus de 15 étudiants lakh ont été enregistrés auprès du conseil de l’éducation de l’État en tant qu’élèves du secondaire cette année.

Résultat du Maharashtra SSC 2021 déclaré aujourd’hui – Liste des sites Web, des applications pour vérifier le résultat : Après un long retard causé par la pandémie de Covid-19, les examens du conseil d’administration du Maharashtra High School ont finalement été publiés aujourd’hui. Le conseil scolaire de l’État a annoncé les résultats et le résultat sera accessible aux élèves sur le site officiel du conseil à partir de 13 heures. Selon le résultat annoncé par le conseil de l’éducation de l’État, un total de 99,95 % des étudiants ont réussi les examens. En ce qui concerne la délimitation de la région, les étudiants de la région de Konkan ont pu obtenir les notes de pourcentage les plus élevées dans l’ensemble, tandis que les étudiants de la division de Nagpur ont obtenu les pires notes avec les notes de pourcentage les plus faibles.

Un pourcentage de réussite de près de 100 % est visible à la suite de l’annulation des examens du conseil d’administration de l’éducation cette année. Dans une décision sans précédent, le conseil de l’éducation de l’État, tout comme le CBSE et d’autres conseils d’État, se sont abstenus d’organiser les examens du conseil cette année en raison de la recrudescence des cas de Covid-19 au cours de la deuxième vague. Le conseil a plutôt conçu une formule d’évaluation selon laquelle les élèves ont été notés sur la base de leurs performances dans les classes précédentes et d’une évaluation interne menée au niveau de l’école. Alors que 50 pour cent des notes de la classe 10 ont été attribuées sur la base des notes de la classe 9, une autre part de 50 pour cent a été attribuée à l’évaluation interne tout au long de l’année au cours de la session en cours et aux performances dans les devoirs / devoirs en ligne.

Lisez aussi: Maharashtra SSC Result 2021 Live News: Résultats de la 10e classe! Meilleurs résultats de la région de Konkan

Une fois que le conseil scolaire a activé le lien de résultat, les élèves et leurs parents pourront vérifier les résultats sur les sites officiels mahresult.nic.in et maharashtraeducation.com. Étant donné que des milliers d’étudiants tenteront de voir leur résultat en même temps, il y a des chances que le serveur soit surchargé de travail. Dans ce cas, les étudiants peuvent consulter leur résultat sur d’autres sites Web, à savoir mahahsscboard.in, indiaresults.com, sscboardpune.in, sscresult.mkcl.org. Plus de 17 étudiants lakh ont été enregistrés auprès du conseil de l’éducation de l’État en tant qu’élèves du secondaire cette année.

