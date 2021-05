Maharashtra, UP, Delhi parmi dix États représentent plus de 71% des nouveaux cas de COVID-19

Les recouvrements cumulatifs de l’Inde ont grimpé à 1,76,12,351 avec 3,31,507 récupérations enregistrées en 24 heures.

Dix États, dont le Maharashtra, l’Uttar Pradesh et Delhi, représentent 71,81% des nouveaux cas de COVID-19 signalés en une journée, a annoncé vendredi le ministère de la Santé de l’Union.

L’Inde a enregistré un record de 414188 nouvelles infections à coronavirus en une journée, portant le total des cas de COVID-19 à 2,14,91,598, selon les données mises à jour dans la matinée.

Le Karnataka, le Kerala, le Bihar, le Bengale occidental, le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh et le Rajasthan sont les autres États de la liste des 10.

Maharashtra a signalé les nouveaux cas quotidiens les plus élevés avec 62 194. Il est suivi du Karnataka avec 49 058 cas tandis que le Kerala a signalé 42 464 nouveaux cas.

Le nombre total de cas actifs de COVID-19 en Inde a atteint 36,45,164 et comprend maintenant 16,96 pour cent des infections totales du pays. Une augmentation nette de 78 766 cas a été enregistrée dans le nombre total de cas actifs sur une période de 24 heures.

Le Maharashtra, le Karnataka, le Kerala, l’Uttar Pradesh, le Rajasthan, l’Andhra Pradesh, le Gujarat, le Tamil Nadu, le Chhattisgarh, le Bengale occidental, l’Haryana et le Bihar représentent au total 81,04% du total des cas actifs en Inde.

Un quart du total des cas actifs se concentre dans seulement 10 districts.

Bengaluru Urban, Pune, Delhi, Ahmedabad, Ernakulam, Nagpur, Mumbai, Kozhikode, Jaipur et Thane sont les 10 districts qui représentent 25% du total des cas actifs dans le pays.

Les cas actifs représentent 16,96% du total des cas tandis que les recouvrements dépassent 81,95%.

«Le taux national de mortalité a diminué et se situe actuellement à 1,09 pour cent», a déclaré le ministère.

En outre, 3 915 décès ont été signalés en 24 heures.

Dix États sont responsables de 74,48% des nouveaux décès. Maharashtra a vu le maximum de victimes (853). L’Uttar Pradesh suit avec 350 morts par jour.

Dix États représentent 72,47 pour cent des nouvelles recouvrements.

Le nombre cumulé de doses de vaccin COVID-19 administrées dans le pays a franchi 16,49 crore.

Le ministère a déclaré que 11 80 798 bénéficiaires âgés de 18 à 44 ans avaient reçu leur première dose de vaccin COVID dans 30 États et UT.

Il s’agit des îles Andaman et Nicobar (330), Andhra Pradesh (16), Assam (220), Bihar (284), Chandigarh (2), Chhattisgarh (1026), Delhi (1,83,679), Goa (741), Gujarat ( 2,24,109), Haryana (1,69,409), Himachal Pradesh (14), Jammu-et-Cachemire (21,249), Jharkhand (77), Karnataka (7,068), Kerala (22), Ladakh (86), Madhya Pradesh (9,823) , Maharashtra (2,15,274), Meghalaya (2), Nagaland (2), Odisha (28,327), Pondichéry (1), Punjab (2,187), Rajasthan (2,18,795), Tamil Nadu (8,419), Telangana (440) , Tripura (2), Uttar Pradesh (86 420), Uttarakhand (17) et Bengale occidental (2 757).

Le ministère a également déclaré que, cumulativement, 16,49,73,058 doses de vaccin ont été administrées à travers 24,11,300 séances, selon le rapport provisoire jusqu’à 7 heures du matin.

Ceux-ci comprennent 95,01,643 travailleurs de la santé (TS) qui ont pris la première dose et 63,92,248 TS qui ont pris la deuxième dose, 1,37,64,363 travailleurs de première ligne (agents de santé) qui ont pris la deuxième dose, et 11 80 798 bénéficiaires de la tranche d’âge des 18 à 45 ans ont pris la première dose.

En outre, 5,33,28,112 et 1,35,91,594 bénéficiaires de plus de 60 ans ont reçu respectivement la première et la deuxième dose et 5,43,12,908 et 53,62,385 bénéficiaires âgés de 45 à 60 ans ont pris la première et la deuxième dose.

Le Maharashtra, le Rajasthan, le Gujarat, l’Uttar Pradesh, le Bengale occidental, le Karnataka, le Madhya Pradesh, le Kerala, le Bihar et l’Andhra Pradesh représentent 66,84% des doses cumulées administrées jusqu’à présent dans le pays.

Plus de 23 doses de vaccination lakh ont été administrées en 24 heures.

Comme au jour 111 de la campagne de vaccination (6 mai), 23 70 298 doses de vaccin ont été administrées. Au cours de 18 938 séances, 10 60 064 bénéficiaires ont été vaccinés pour la première dose et 13 10 234 bénéficiaires ont reçu leur deuxième dose de vaccin.

