MahaRERA donne un coup de fouet à 644 projets de logements et interdit leur vente

Compte tenu de son engagement à protéger par tous les moyens les intérêts des acheteurs de maisons, MahaRERA a récemment publié la liste des 644 projets résidentiels qui sont totalement interdits de vente, de publicité ou de commercialisation dans l’État.

ANAROCK Research a analysé la liste et notamment, au moins 43% ou 274 projets sont dans le seul MMR, suivis de 29% ou 189 projets à Pune et les 28% restants ou 181 projets dans les petites villes, dont Nagpur, Nashik, Kolhapur, Aurangabad, Satara, Ratnagiri et Sangli, entre autres.

On peut noter que tous les projets étaient développés par des développeurs locaux, aucun par des développeurs réputés ou de premier plan. De plus, au moins 85 % ou 547 projets sont de petite taille avec une moyenne de 70 unités par projet.

Commentant la même chose, Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants, a déclaré: «Cette décision de MahaRERA envoie un signal fort aux développeurs errants qui retardent sans cesse les projets. Les acheteurs de maison attendent d’en prendre possession depuis 2017 ou 2018. Comme le montrent les données, sur un total de 644 projets, 16% devaient être achevés d’ici 2017, tandis que 84% avaient 2018 comme calendrier d’achèvement.

Malheureusement, 80 % des unités de ces 644 projets sont déjà épuisées.

“MMR a au moins 496 projets (lancés en 2014 ou avant) qui sont soit retardés/bloqués à la date, tandis que Pune a près de 171 projets retardés/bloqués.”

A ce jour, 29 884 projets immobiliers ont été enregistrés sous MahaRERA dans l’Etat, dont 24% soit 7 245 projets sont déjà achevés.

