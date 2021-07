Mahatma et Madiba regardent : Sommes-nous prêts ?

Nelson Mandela (à gauche) et Mahatma Gandhi (à droite). (Source de la photo : IE)

Le Mahatma et Madiba (Nelson Mandela) seraient tous deux préoccupés par l’Afrique du Sud. La violence et les troubles continuent de se propager à travers le pays alors même que Covid-19 reste un défi. Après l’arrestation du président Jacob Zuma, la violence qui a éclaté à cause d’accusations de corruption et d’outrage au tribunal a fait plus de 100 morts. À la lumière de l’économie déjà assiégée, avec l’augmentation des taux de chômage et de la pauvreté, la violence a pris sa propre vie. Cela peut avoir des conséquences importantes pour le pays et aussi pour l’Inde, car elle cherche des partenaires sur la scène mondiale. Les sources gouvernementales en Afrique du Sud ont maintenu que des éléments criminels et antisociaux ont repris les manifestations. La perturbation des travaux médicaux tels que la vaccination contre Covid-19 a été signalée comme une préoccupation. Le monde regarde avec inquiétude.

Traditionnellement, l’Inde et l’Afrique du Sud ont une affinité basée sur une expérience coloniale commune et une position commune contre le régime de l’apartheid et la quête d’un ordre mondial plus équitable. La présence d’une importante communauté indienne qui fait désormais partie intégrante du tissu socio-économique et politique du pays est un autre pont reliant les deux. Ils sont des partenaires clés au niveau bilatéral avec Cyril Ramphosa, le président sud-africain, étant l’invité principal du défilé de la fête de la république en 2019. Tous deux sont des démocraties multiethniques, diverses et dynamiques. L’Afrique du Sud est une voix clé au sein de l’Union africaine (UA) et un partenaire clé dans le processus de l’IAFS. Leur partenariat dans la réforme des institutions mondiales telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies est crucial. Les deux font également partie de nouveaux et plus petits groupements multilatéraux fondés sur les intérêts comme les BRICS et l’IBSA. Ils ont adopté une position commune dans le contexte des défis liés au Covid-19 et de la réponse économique à l’OMC, notamment sur la question des droits de propriété intellectuelle et la nécessité de rendre les soins médicaux et les vaccins accessibles à des milliards de personnes. Alors que l’océan Indien réapparaît comme un vecteur clé de la grande stratégie de l’Inde, le partenariat en matière de sécurité maritime et d’économie bleue, comme le reflète également l’approche SAGAR du gouvernement, nécessite une Afrique du Sud sûre, stable et prospère. Peut-être plus important encore, les idées du Mahatma et du Madiba pour le monde doivent être réitérées. Le leadership des idées et de l’action est important à ce stade.

Inquiétant pour l’Inde, des attaques contre des personnes d’origine indienne et des entreprises ont été signalées dans des provinces comme le KwaZulu Natal et des villes comme Durban avec une importante diaspora indienne. Si la situation perdure, beaucoup voient comme réelles les perspectives de sortie des personnes d’origine indienne et de la capitale, comme cela s’est produit dans l’Ouganda d’Idi Amin. Cependant, de telles projections en ce moment doivent être faites avec prudence. Néanmoins, l’Inde ne peut pas jouer un rôle direct dans la protection de cette diaspora. Il doit passer par ses homologues de ce pays pour défendre à la fois ses principes et ses intérêts. C’est ce qui explique l’appel d’EAM S. Jaishankar à son homologue sud-africain, le consulat général à Durban, en contact avec le gouvernement sud-africain et en contact avec les dirigeants de la communauté indienne par la voie diplomatique. Il faut beaucoup d’habileté pour transmettre les préoccupations à un ami et l’aider à renforcer ses capacités pour faire face à de tels défis. L’Inde a également été témoin de plusieurs manifestations, plus récemment contre les différences entre les lois agricoles, même pendant la pandémie. Cependant, la démocratie indienne a résisté à de multiples défis en plus de sept décennies, avec de nombreuses leçons précieuses pour les nouvelles démocraties en Afrique. Cependant, il a également fait preuve d’empressement face aux commentaires externes sur ses problèmes internes. D’où la nécessité de faire preuve de prudence dans la transmission du message tout en maintenant le principe de non-ingérence.

En une année où l’Inde devrait accueillir le sommet des BRICS, on peut se rappeler comment les réunions de l’IBSA, un regroupement de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique du Sud, ont souffert des troubles intérieurs au Brésil au cours de la décennie précédente. Même si le sommet des BRICS est revenu à Fortaleza en 2014, les sommets de l’IBSA n’ont pas repris. Alors que les BRICS sont davantage axés sur l’économie, l’IBSA a la possibilité de discuter plus ouvertement des questions politiques étant donné que les autres membres du BRCS, c’est-à-dire que la Chine et la Russie ne sont pas exactement des démocraties. Ainsi, comme l’Inde a besoin de plus de partenaires à l’échelle mondiale, elle ne peut se permettre à l’Afrique du Sud de plonger dans l’incertitude. L’Inde doit s’intéresser activement au pays sans le rendre trop évident. C’est d’autant plus important que la concurrence à long terme avec la Chine sur le continent ne peut être niée que par un optimiste inconditionnel ou par celui qui ferme les yeux sur le schéma en cours. Le modèle indien, par opposition au modèle chinois, a été considéré comme plus pertinent par beaucoup, y compris l’ancien EAM Shashi Tharoor. Cependant, ces choix peuvent ne pas être aussi évidents pour les pays africains car ils sont confrontés à une démographie croissante, une explosion de la jeunesse, une démocratisation dans des sociétés avec des différences ethniques traditionnelles exacerbées par la nature coloniale des frontières politiques.

L’Inde et l’Afrique du Sud, faisant partie du G-4, sont les principaux candidats à un siège permanent au Conseil de sécurité. Même si la voie des réformes reste incertaine. Les troubles intérieurs qui perdurent depuis longtemps fragilisent la candidature de ces pays. De même, le défi de l’Inde a été de travailler à un consensus parmi les 54 membres de l’UA pour se rapprocher des deux tiers des voix nécessaires à l’AGNU pour mettre en œuvre les réformes. Les défis de l’Afrique du Sud affectent donc également ce processus difficile. On peut également noter la position commune prise par l’Inde et l’Afrique du Sud à l’OMC tout récemment en réponse au Covid-19 affectant les pays en développement et les moins avancés. Ce sont les champions de la coopération Sud-Sud ; ils gagnent également à être solidaires dans d’autres négociations multilatérales, par exemple leur rapprochement, avec la Chine et le Brésil, en tant que BASIC dans les négociations de Copenhague en 2009. Les deux démocraties sont riches en biodiversité et également vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Alors que le sens de la sécurité dépasse les notions traditionnelles, des domaines plus récents comme la santé publique, le changement climatique et son impact sur la sécurité alimentaire ne peuvent être ignorés. Cela nécessite des partenariats bilatéraux, régionaux et mondiaux.

L’ascension de l’Inde en tant que grande puissance dépend d’une croissance économique soutenue, d’une modernisation militaire, ainsi que d’une cohésion et d’une force internes. Son ascension est significative pour ses plus d’un milliard d’habitants et pour des milliards à travers le monde, y compris le peuple sud-africain. Cependant, l’Inde a également une responsabilité mondiale. C’est maintenant. Premièrement, des messages et une communication subtils au plus haut niveau politique possible sont importants. Deuxièmement, des moyens de partager des expériences sur le maintien de la sécurité intérieure dans une démocratie contribueraient grandement à cimenter les liens. Après tout, la Chine a pris les devants en Afrique pour vendre du matériel de surveillance, qu’elle utilise pour surveiller et réprimer les troubles intérieurs. L’Inde peut aider dans ce domaine de renforcement des capacités ; ici, la formation et les visites d’exposition pour les fonctionnaires concernés sont importantes. Il est important de noter que les dirigeants sud-africains doivent revenir au message de Nelson Mandela sur la vérité et la réconciliation comme fondement de la justice. L’Inde a la responsabilité de montrer l’exemple de sa puissance et, plus important encore, la puissance de son exemple. Seul le temps nous dira si nous sommes prêts dans la forme et dans l’esprit.

(L’auteur est titulaire d’un doctorat de la School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.