Mahendra Singh Dhoni devient le premier ambassadeur de la marque HomeLane

La marque d’intérieurs pour la maison HomeLane a conclu un partenariat stratégique de trois ans avec Mahendra Singh Dhoni en tant que partenaire financier et ambassadeur de la marque. Dans le cadre de ce partenariat, Dhoni détiendra des actions de HomeLane et sera le premier ambassadeur de la marque de l’entreprise. Avec la saison du cricket et des fêtes à venir, HomeLane et MS Dhoni travaillent conjointement sur une toute nouvelle campagne qui sera publiée au cours de la nouvelle saison IPL.

Alors que HomeLane se développe sur de nouveaux marchés et approfondit sa présence dans ses 16 villes existantes, son association stratégique avec MS Dhoni permettra à l’entreprise de créer une visibilité élevée en décibels et de se connecter avec ses consommateurs, a déclaré la société dans un communiqué. “HomeLane prévoit d’ajouter 25 nouvelles villes de niveaux 2 et 3 au cours des deux prochaines années et a affecté 100 millions de roupies en dépenses marketing pour soutenir cette expansion agressive”, a-t-il ajouté.

“Dhoni n’est pas seulement une légende sportive, mais aussi l’une des personnalités les plus respectées et reconnues en Inde. Avec la confiance et la crédibilité qu’il apporte, nous pensons qu’il correspond parfaitement à notre vision de la marque. HomeLane a été construit dans le but de rendre les intérieurs de maison de bout en bout faciles et transparents pour les consommateurs partout dans le pays et ce partenariat stratégique est un pas vers cet objectif », ont déclaré Srikanth Iyer et Tanuj Choudhry, fondateurs de HomeLane.

« La marque personnelle de MS Dhoni résonne très bien avec les valeurs de confiance et de transparence de la marque HomeLane. C’est un géant du sport, un patriote, un père de famille dévoué, mais très accessible; qualités qui inspirent à travers les générations. Comme HomeLane, il est également un expert dans ce qu’il fait. Nous sommes impatients de construire avec lui une marque forte axée sur le numérique au cours des prochaines années », a déclaré Rajeev GN, vice-président marketing, HomeLane.

« La vision de HomeLane de rendre les intérieurs faciles et accessibles pour les gens à travers le pays est ce qui m’a donné envie d’en faire partie. Avec la technologie et l’expertise que HomeLane apporte, j’attends avec impatience notre association pour faire de cette vision une réalité », a ajouté Dhoni à propos de l’association.

Les détails du partenariat en capital ne seront pas divulgués conformément à l’accord entre les deux parties.

