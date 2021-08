Maher flambe le retrait afghan de Biden: “Les adultes sont de retour aux commandes” et d’une manière ou d’une autre, “f — it up?”

L’animateur de “Real Time” Bill Maher a incendié l’administration Biden à propos du retrait militaire turbulent d’Afghanistan.

Maher a lancé la table ronde de l’émission vendredi soir en frappant l’ancien président Trump, affirmant que « tout ce qu’il a fait » pendant sa présidence était « fou et fou » et depuis que Biden a été élu et a pris ses fonctions, « les adultes sont de nouveau en charge.”

MEGHAN MCCAIN DÉCLARE QUE BIDEN EST « INapte à diriger » AU MILIEU DE LA TURBULE EN AFGHAN : « UNE CRISE INTERNATIONALE DE NOTRE PROPRE FAÇON »

“Les gens qui savent ce qu’ils font – les démocrates – et le retrait ressemble exactement … je ne peux pas imaginer en quoi cela aurait pu être différent si c’était Trump. Honnêtement”, a déclaré Maher. “Je veux dire, comment ça pourrait être plus foutu ? Comment ça pourrait être plus incompétent ? Comment ça pourrait être plus Trumpian ? Alors qu’est-ce que je me dis quand je dors la nuit quand les adultes sont de retour aux commandes et ils foutent la merde exactement aussi mal que Trump le ferait ? »

Bill Maher affirme que le président Biden a “fâché” le retrait de l’Afghanistan. (HBO/Presse associée)

La star de HBO s’est ensuite moquée de l’indignation du GOP envers Biden, citant l’appel de Trump pour qu’il « démissionne en grâce », le sénateur Rick Scott, R-Fla., invoquant le 25e amendement, et le sénateur Lindsey Graham, RS.C., suggérant le président devrait être « destitué » si les Américains ou les alliés afghans sont laissés pour compte.

« La façon dont ils tournent à la va-vite ! » s’exclama Maher. “Cela montre qu’aucun problème n’a d’importance, c’est juste dans quelle équipe vous êtes.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cependant, malgré le contrecoup important auquel Biden a été confronté, Maher a prédit plus tard que la décision de poursuivre le retrait militaire serait “bonne et courageuse” à l’avenir.

“Cela allait arriver, cela devait arriver et c’est lui qui a retiré le pansement”, a déclaré Maher au panel avant de poursuivre.