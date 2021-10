Mahershala Ali pleure une mort dévastatrice dans sa famille

La star de Moonlight Mahershala Ali pleure la mort de son cousin bien-aimé. La cousine d’Ali, la princesse Rochelle Littleton, est décédée récemment. L’acteur prolifique a partagé la nouvelle dans une publication Instagram avec une photo de lui et de deux autres membres de la famille alors qu’ils étaient enfants, l’un donnant un bisou à Ali sur la joue. « Elle nous a donné tellement d’amour – Repose en paix Cuz [sic] », a-t-il légendé la photo. Sur une autre photo dans le même post, Littleton et Ali se serrent étroitement l’un contre l’autre.

Comme sa cousine, Littleton a eu sa propre carrière réussie. Selon sa nécrologie en ligne, Littleton savait dès le départ qu’elle voulait faire carrière dans les arts de la scène. Elle a montré des talents dans la musique, la danse et les arts créatifs.

À l’adolescence, elle a commencé à incorporer la foi dans son cheminement, en participant au ministère de la danse de son Église. Elle a été chorégraphiée pour d’autres équipes ministérielles à Los Angeles et en Caroline du Nord. Après le lycée, elle a rejoint l’équipe de danse cheerleading des 49’ers de San Francisco, où elle est restée plusieurs années. Littleton aimait aussi la mode et les cheveux et travaillait comme mannequin.

D’après sa page Instagram, il semble également que Littleton était propriétaire d’une ligne de soins de la peau à base de végétaliens. La marque Arbonne propose également des produits et des conseils de maquillage et de style de vie. Elle se vantait fièrement de vivre un mode de vie à base de plantes. Sa page revendique également un amour du voyage, avec des photos d’elle sur des îles internationales et partageant des photos d’un balcon à Paris, en France. Littleton Isis laisse dans le deuil sa mère, des membres de sa famille bien-aimés et des amis.

En février 2019, Littleton a partagé son soutien à Ali alors qu’il se préparait pour la saison des récompenses, y compris les Oscars. « Ce voyage a duré des années et je ne pourrais pas être plus fier de toi cuzzo @mahershalaali. Meilleurs voeux pour ta grande soirée », a-t-elle légendé une photo d’Ali sur Instagram. Ali a répondu au message avec plusieurs eomjis cardiaques.