Mahesh Babu testé positif au Covid-19, exhorte les fans à suivre le protocole et à se faire vacciner

La superstar telugu Mahesh Babu a été testée positive pour Covid-19. L’acteur-producteur a annoncé le diagnostic de santé à ses fans sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’il avait été infecté malgré toutes les précautions nécessaires.

S’adressant à ses fans et sympathisants dans un message sur Twitter, Mahesh Babu a déclaré qu’en dépit de toutes les précautions nécessaires, il avait été testé positif pour Covid-19. Cependant, il n’avait que des symptômes bénins.

L’acteur a ajouté qu’il s’était isolé à la maison et suivait des conseils médicaux. Il a également demandé à tous ceux qui étaient entrés en contact avec lui de se faire tester et a exhorté tous ceux qui n’avaient pas encore pris le vaccin à le faire immédiatement car cela réduisait le risque d’hospitalisation et de symptômes graves. Mahesh Babu a conseillé à tout le monde de suivre les protocoles Covid-19 appropriés.

Il a signé en disant qu’il avait hâte d’être de retour.

L’acteur a récemment fait l’éloge de Pushpa: The Rise avec Allu Arjun et a qualifié la performance de son collègue d’originale, époustouflante et sensationnelle. Le film est déjà devenu l’un des plus grands succès de 2021 et a également fait des percées dans la ceinture hindi de l’Inde du Nord.

Le mois dernier, Sarkaru Vaari Paata de Mahesh Babu a été reporté de sa date de sortie prévue le 13 janvier. Le film se heurtait à RRR de SS Rajamouli, qui devait également sortir le week-end de Sankranti. Rajamouli avait exprimé sa gratitude à Mahesh Babu en prenant l’initiative d’éviter un affrontement au box-office. Cependant, RRR a maintenant été reporté, plusieurs États imposant un plafond de fréquentation de 50% ou une fermeture complète des salles de cinéma au milieu de l’augmentation des cas de Covid-19 à travers le pays.

L’Inde a signalé aujourd’hui 117 100 nouveaux cas de Covid-19, 30 836 guérisons et 302 décès au cours des dernières 24 heures.

Sarkaru Vaari Paata devrait maintenant sortir sur les écrans d’argent le 1er avril, la nouvelle date de sortie de RRR n’a pas encore été annoncée. La prochaine production de Mahesh Babu est Major.

