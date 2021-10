Mahesh Kanchan nommé PDG de FieldFresh Foods

FieldFresh Foods est une coentreprise entre Bharti Enterprises et Del Monte Pacific Limited

FieldFresh Foods a annoncé lundi avoir élevé Mahesh Kanchan, ancien directeur commercial, au poste de directeur général avec effet au 1er octobre à la place de Yogesh Bellani. Dans son nouveau rôle, Kanchan sera chargé de renforcer la marque Del Monte, le portefeuille de produits et le réseau de distribution pour répondre aux besoins émergents des consommateurs. « Je suis convaincu que sous la direction de Kanchan, FieldFresh Foods deviendra une entreprise leader de produits de consommation de nouvelle génération », a déclaré Rakesh Bharti Mittal, vice-président de Bharti Enterprises et président de FieldFresh Foods.

Kanchan possède plus de deux décennies d’expérience dans l’espace FMCG. Il est associé à FieldFresh Foods depuis 2020. Il est reconnu pour avoir contribué de manière significative à la création d’opportunités de croissance pour la marque Del Monte dans le segment B2C. De plus, il a joué un rôle important dans la navigation de l’entreprise pendant la pandémie. Le canal de commerce électronique de Del Monte a connu une croissance 3X au cours de l’exercice fiscal 21, a indiqué la marque dans un communiqué. Le segment devrait continuer à stimuler la dynamique de croissance de la marque, ajoute le communiqué.

Pendant ce temps, le PDG sortant Bellani a décidé de poursuivre des opportunités en dehors de l’entreprise. «Je tiens à remercier Yogesh pour son leadership exceptionnel au cours de la dernière décennie et pour avoir construit une base solide pour la prochaine phase de notre parcours de croissance. Plus important encore, sous sa direction, Del Monte est devenu un nom familier en Inde », a ajouté Mittal.

FieldFresh Foods est une coentreprise entre Bharti Enterprises et Del Monte Pacific Limited. La gamme Del Monte de produits alimentaires et de boissons transformés de marque en Inde comprend des jus de fruits, du ketchup, de la mayonnaise, des fruits emballés et la gamme italienne composée de pâtes, d’huile d’olive et d’olives ainsi qu’une gamme culinaire pour le marché B2B et B2C.

