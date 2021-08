Mahindra First Choice Wheels et CamCom annoncent un partenariat

in

Mahindra First Choice Wheels (MFCW), l’activité de véhicules d’occasion de Mahindra s’est associée à CamCom, une société de solutions d’inspection visuelle alimentées par l’IA, pour proposer une inspection des véhicules à l’aide de l’IA. Grâce à ce partenariat, Mahindra peut inspecter et évaluer les dommages des véhicules.

CamCom est reconnu dans le monde entier pour fournir des solutions perturbatrices aux industries de l’automobile, de l’entreposage et d’autres. La société est lauréate de Catapult Cohort 1 par Mahindra Mobility et est bien connue pour tirer parti de la vision par ordinateur et des technologies associées dans le processus d’inspection visuelle.

À propos de ce partenariat, Ashutosh Pandey, PDG de Mahindra First Choice Wheels, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir ce partenariat révolutionnaire avec CamCom se concrétiser. Cette collaboration a le potentiel d’apporter une approche disruptive et de transformer l’écosystème commercial des voitures d’occasion. Le fait que CamCom soit une solution « Made in India » est gratifiant et montre l’énorme capacité des talents technologiques du pays. »

Ajith Nayar, co-fondateur de CamCom, a déclaré : « Le soutien et les conseils que nous avons reçus de l’équipe MFCW pendant le programme Mahindra Catapult ont façonné à bien des égards l’évolution de la solution CamCom pour le marché des véhicules d’occasion. Ce partenariat est un grand pas pour CamCom. Nous travaillons à étendre notre engagement au sein de l’écosystème automobile Mahindra et à devenir le partenaire de choix pour toutes les inspections visuelles. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.