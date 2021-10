Mahindra Lifespace loue 15,64 acres de terrain Chennai MWC à Ashiana Housing

MWC est le premier canton indien certifié IGBC « or » et une zone économique spéciale opérationnelle pour les entreprises. (Image représentative)

Mahindra Lifespace Developers, la branche immobilière du groupe Mahindra, a transféré 15,64 acres de terrain résidentiel à Mahindra World City (MWC), Chennai, en bail perpétuel à Ashiana Housing, un important développeur de maisons pour personnes âgées.

Ashiana Housing construira un projet de logements pour personnes âgées. MWC abrite actuellement plus de 2 500 familles réparties dans des résidences multi-formats.

Arvind Subramanian, directeur général et PDG de Mahindra Lifespace Developers, a déclaré : « Avec une infrastructure sociale prête à l’emploi comprenant un hôpital, une zone commerciale, des hôtels et des restaurants et un club de classe mondiale, Mahindra World City Chennai est une destination idéale pour les personnes âgées vivant au milieu de la nature, environnement périurbain respectueux de l’environnement. Cette ville intégrée et planifiée, la première du genre, dotée d’un quartier d’affaires prospère, permettra d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées dans un environnement communautaire favorable. Nous accueillons Ashiana au MWC Chennai pour saisir cette opportunité passionnante. »

MWC est le premier canton indien certifié IGBC « or » et une zone économique spéciale opérationnelle pour les entreprises.

Ankur Gupta, directeur général adjoint d’Ashiana Housing, a déclaré : « Nous sommes encouragés par cette opportunité, qui contribuera à renforcer notre portefeuille de développement à Chennai, en élargissant notre empreinte dans l’État. Je suis convaincu qu’avec cette collaboration, nous serons en mesure d’offrir une expérience supérieure de vie assistée à nos clients seniors et de répondre à notre objectif de leur offrir un bien-être holistique. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.